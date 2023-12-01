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Tacikistan Türkiye Büyükelçisi Aydın Ticaret Odası'na ziyarette bulundu

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Tacikistan Türkiye Büyükelçisi Ashrafjon Gulov ve beraberindeki heyet Aydın Ticaret Odası'na ziyarette bulundu. Ziyarette, Aydın'ın ticari ve ekonomik potansiyeli hakkında bilgi paylaşımı yapıldı ve Tacikistanlı firmalar ile AYTO üyeleri arasında bir iş toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Tacikistan Türkiye Büyükelçisi Ashrafjon Gulov ve beraberindeki heyet Aydın Ticaret Odası'na ziyarette bulundu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, "Aydın'ın en büyük meslek örgütü olan odamız, köklü geçmişiyle 119 yıldır Aydın'ın ticari, ekonomik ve sosyal hayatının nabzını tutmaktadır. Kentimiz tarım ürünleri başta olmak üzere, maden ürünleri ve tarım makine imalatı, yenilebilir enerji kaynakları ile dış ticarette önemli fırsatlar oluşturmaktadır. Gıda sektörü için AB tescilli olan Aydın İncirimiz, zeytin ve zeytinyağımızın üretim ve ihracatı ile şehrimize ve ülkemize büyük katma değer sağlamaktayız. Aynı zamanda tarım makinalarımız, maden ürünlerimiz, otomotiv yedek parçaları imalatı, ilimizin ihracatında önemli yer tutmaktadır. Bir turizm merkezi olan kentimiz 29 antik kente, Kuşadası ve Didim gibi eşsiz sahillere, hizmet kalitesiyle öne çıkan konaklama tesislerine sahiptir. Toplantının Aydın ile Tacikistan arasında ticaretin geliştirilmesi adına yol haritamızı belirlememize katkı sunacağı kanaatindeyim" dedi.

AYTO Başkanı Ülken'in ardından AYTO personeli Belgin Kadıoğlu tarafından Aydın ekonomisi ve Aydın Ticaret Odası'nın üyeleri için gerçekleştirdiği faaliyetler ve Tacikistan Ticaret Ataşesi Hakim Ismoilzod tarafından da Tacikistan ekonomisi ve Tacikistan dış ticaret potansiyeli hakkında sunum gerçekleştirildi. Toplantı sonunda Tacikistan Büyükelçiliği ve AYTO organizasyonunda Tacikistanlı firmalar ile AYTO üyelerinin bir araya getirildiği bir iş toplantısının düzenleneceği belirtildi.

AYTO Vali Erol Ayyıldız Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, AYTO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Ticaret Ataşesi Rahmoil Sattorzoda, Ticaret Ataşesi Hakim Ismoilzod ve Ataşe Alidod Safarzoda katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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