TABA, Afrika ile Türkiye arasındaki ticareti artırmak için AFEX etkinliği düzenliyor

Türk-Afrika İş Adamları Derneği (TABA), Afrika ile Türkiye arasındaki ticareti artırmak amacıyla İstanbul'da Afrika İş Forumu ve Fuarı (AFEX) düzenleyecek. Etkinliğe Afrika'nın 40'tan fazla ülkesinden iş insanları katılacak. TABA Başkanı Fatih Akbulut, Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için bu etkinliğin önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Türk- Afrika İş Adamları Derneği (TABA) Afrika ile Türkiye arasındaki ticareti artırmak için önemli bir etkinliğe hazırlanıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 29-30-31 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleşecek Afrika İş Forumu ve Fuarı'na (AFEX) Afrika'nın 40'tan fazla ülkesinden seçilmiş iş insanı katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TABA Başkanı Fatih Akbulut, Afrika ekonomisine katkı ve Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi için bugüne kadar 200'den fazla etkinlik yaptıklarını kaydetti.

Akbulut, "Şimdi bu etkinliklere yeni bir boyut kazandırmak istiyoruz. İlişkilerimiz yeni ufuklara yelken açmalı. Afrika ile en doğru ilişkiyi ülke olarak biz kuruyoruz. AFEX'te bütün bunların gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Afrika'nın, coğrafi, tarihsel ve kültürel açıdan Türkiye için çok önemli bir ticari ortak olduğunu vurgulayan Akbulut, "TABA olarak amacımız, Türkiye ve Afrika arasında hakka ve hukuka dayalı, dostane ve sürdürülebilir bir gelişim ortamının oluşturulmasına katkı sağlamak ve böylece ülkemizin bu pazardaki potansiyel ihracat hacmine ulaşmasını hızlandırmak. Bu nedenle Türk iş insanları için çok büyük bir fırsat sunuyoruz. Gelin bu fırsatı değerlendirin." görüşünü aktardı.

AFEX'e, Afrika'nın 40'tan fazla ülkesinden titizlikle seçilmiş yüzlerce iş adamının geleceğini belirten Akbulut, şöyle devam etti:

"Bu etkinlik, diyalogu kolaylaştırmayı, bağlantılar yaratmayı, Türkiye ve Afrika arasındaki iş ortamını daha da geliştirecek ilişkileri teşvik etmeyi amaçlıyor. Türkiye dışında, Endonezya, Malezya, Filipinler, Brezilya ve birçok Avrupa ülkesinden iş insanları da yine Afrika ile iş yapmak için etkinliğimize katılım gösterecek. Bu etkinlikte, Türkiye ile Afrika arasındaki ticari potansiyel, yatırım fırsatları ve iş birliği olanakları tartışılacak. Bu etkinlik sayesinde, Türk iş adamları ve yatırımcılar, 64 farklı uçuşla Afrika kıtasına kolayca erişebilen İstanbul'da, Afrika'dan gelen önemli iş insanları ile buluşma ve müstakbel iş ortaklarıyla tanışma fırsatı bulacak."

Akbulut, AFEX'in, güçlü ağlar ve başarılı ortaklıklar yaratarak ekonomik büyümeyi teşvik etme gibi bir işlevi olduğunu, ikili ticareti artırma, Türkiye ve Afrika arasındaki yatırımları geliştirecek bir platform olması umudunu taşıdıklarını ifade etti.

Fatih Akbulut, "AFEX'e katılmak Afrika'ya açılmak için yeni bir adım. Bu konuda geç kalmayalım. Afrika'nın büyük potansiyeline ve bu potansiyeli harekete geçirmede Türkiye'nin kritik rolüne inanıyoruz. Birlikte hem Türkiye hem de Afrika kıtası için müreffeh bir gelecek yaratmaya katkıda bulunabiliriz." değerlendirmesini yaptı.