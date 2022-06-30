TAB bir teneke balın bin 800 Türk lirasına satılmasını talep etti

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, Türkiye'de bir teneke balın bin 800 Türk lirasına satılmasını talep ederek, "300 kovan arısı olan bir vatandaşımızın bir teneke bal üretirse bir kovandan bin 402 Türk lirası maliyeti var. 200 kovan arısı varsa bu bin 860 Türk lirasına tekamül ediyor. TAB olarak şunu söylüyoruz; arkadaşlar, üreticiler, birlik başkanlarına salık veriyoruz. Bizim bin 402 Türk lirasına mal ettiğimiz bir malın artık Türkiye'de bin 700-bin 800 Türk lirasına satılmasını özellikle talep ediyoruz" dedi.

TAB Genel Başkanı Ziya Şahin, birliğin genel merkez binasında '2022 yılı bal maliyetleri' hakkında basın açıklaması yaptı. Şahin, arının ve arıcının doğal koşullarda ürettiği balın piyasaya hakim olması için özellikle AR-GE projeleri, uluslararası faaliyetler, bakanlıkla ulusal faaliyetler olarak çok yönlü çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Bizim burada hedef kitlemiz tüketicilerimizdir, üreticilerimizdir. Tüketicilerimizin hedef kitlesi olduğu konjonktürde bizim tüketicilere yönelik çalışmalar yapmamız lazım. Tükettikleri, üretici firmaların piyasaya arz ettiği balın gayet kaliteli olması lazım, AR-GE'sinin yapılması gerekiyor. TAB olarak 2016 yılından bu yana Türk çam balının kimliklendirme çalışmasını bitirdik, standardını şu ana kadar çıkarmış olduk. Kodekste de yerini aldı. Dünyada tek tabanca üretim yapan bir ülkeyiz" diye konuştu.

TAB BİR TENEKE BALIN BİN 800 TÜRK LİRASINA SATILMASINI TALEP ETTİ

Türkiye'de arıcıların yüzde 80'inin dünyadan farklı olarak 'gezginci arıcılık' koşullarında arıcılık yaptığını belirten Şahin, "Bir arıcı kendi ilinden en azından 8-10 il farklı bölgelerde arıcılık yaparak bunu tamamlıyor. Dolayısıyla kilometreye vurduğumuz zaman da yılda 5 nakil yapıyor bir araç. 5 nakilde 15-20 bin kilometre yol kat ederek arıcılık yapıyor. Aracılık yaptığı zaman dilimi içerisinde geçmiş yıllarda 15-20 bin liralık bir mazot gideriyle yapılan yer, 40-50 bin liralık mazot gideriyle karşılanamaz bir duruma geliyor. 2021 ve 2022 yılındaki kat edişe baktığımız zaman tamamen 4 kat fark ediyor. 2021 yılında 26 kilogram bir teneke balı biz 650-700 lira maliyetini 800-850 liraya piyasaya arz ettik. 2021 yılında 210 Türk lirası olan şekerin çuvalı, şu anda serbest piyasada bin 200 Türk lirası, devletimizde de 750-800 Türk lirası. Mazotumuz da 2021 yılında 8 Türk lirası iken, şu anda 26 Türk lirası biraz indirimle. İşçiliğe baktığımız zaman yüzde yüzlük bir katlama var. Petek muma baktığımız zaman burada da yüzde yüzlük bir artış var. Artış oranı 2021-2022'de her mamulümüzde ortalama yüzde 300'lerde. Dolayısıyla 2022 yılı faaliyetlerimizde 300 kovan arısı olan bir vatandaşımızın bir teneke bal üretirse bir kovandan bin 402 Türk lirası maliyeti var. 200 kovan arısı varsa bu bin 860 Türk lirasına tekamül ediyor. TAB olarak şunu söylüyoruz; arkadaşlar, üreticiler, birlik başkanlarına salık veriyoruz. Bizim bin 402 Türk lirasına mal ettiğimiz bir malın artık Türkiye'de bin 700-bin 800 Türk lirasına satılmasını özellikle talep ediyoruz'" açıklamasında bulundu.

(Muhammed Musab Gümüşer - Hakan Karaduman /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi