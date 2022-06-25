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TAB Başkanı Şahin Bakan Kirişçi ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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TAB Başkanı Şahin Bakan Kirişçi ile görüştü

Türkiye Arıcılar Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin, Marmaris Bördübet'te devam eden yangın bölgesini ziyaret etti.

Türkiye Arıcılar Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin, Marmaris Bördübet'te devam eden yangın bölgesini ziyaret etti. Bölgede arıcılık yapan vatandaşları da ziyaret eden TAB Başkanı Şahin, yangında zarar gören arıcılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

TAB Başkanı Şahin, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bulunduğu Yangın Koordinasyon Merkezi'ne geçerek, burada Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile bölgedeki arıcıların son durumu hakkında bilgi verdi. Görüşmede, yanan orman alanları ile ilgili olarak arıcılık sektörü adına yapılması gereken çalışmaları ve alınması gereken önlemleri Bakan Kirişçi'ye aktaran Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, Bakan Kirişçi'nin arıcıların sorunları ve çözüm önerilerinin bir dosya haline getirilerek kendisine iletilmesini istedi.

(Bekir Tosun/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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