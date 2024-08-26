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SYS Grup, Türk savunma sanayisinin gücünü artırmak için çalışıyor

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Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, Atatürk'ün önderliğinde başlayan ve bugünlere kadar uzanan savunma sanayinin temellerinin, 30 Ağustos'taki büyük zaferin ruhuyla atıldığını vurgulayarak, SYS Grup şirketleri olarak tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda Türk savunma sanayisinin gücünü artırmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

CANiK'in de bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, Atatürk'ün önderliğinde başlayan ve bugünlere kadar uzanan savunma sanayinin temellerinin, 30 Ağustos'taki büyük zaferin ruhuyla atıldığını vurgulayarak, SYS Grup şirketleri olarak tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda Türk savunma sanayisinin gücünü artırmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Samsun Yurt Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "19 Mayıs 1919'da Samsun'da Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, bağımsızlık ve özgürlüğümüzü kazanmak için başlatılan büyük mücadele 30 Ağustos 1922 günü Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlandı. Büyük Taarruz'un 102. yılında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos, Türk milletinin azmi, inancı ve kahramanlığıyla tarih yazdığı bir gündür. Bu zafer, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarından biridir. Atatürk'ün önderliğinde başlayan ve bugünlere kadar uzanan savunma sanayimizin temelleri, bu büyük zaferin ruhuyla atılmıştır. 2233 yıl önce kurulan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, her zaman olduğu gibi bugün de milletimizin güvenliğini sağlamak ve ülkemizin bekasını korumak için üstün bir fedakarlık ve cesaretle görev yapmaktadır. Türk ordusunun bu kararlı duruşu, bizlere her daim güven ve gurur vermektedir. CANiK'in de içinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri olarak tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda savunma sanayimizin gücünü artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yerli ve milli üretim anlayışımızla, Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkemizin teknoloji alanındaki liderliğini pekiştirmek için büyük bir özveriyle görev yapmaktayız. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, 30 Ağustos Zaferi'ni bize armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına en derin şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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