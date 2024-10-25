Üye Girişi
Haberler

SYS GRUP-CANiK, 2024 İhracat Hedefini Yüzde 30 Olarak Belirledi

SYS GRUP-CANiK, 2024 İhracat Hedefini Yüzde 30 Olarak Belirledi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SYS GRUP-CANiK Genel Müdürü Utku Aral, 2024 itibarıyla ihracatlarını yüzde 25-30 oranında artırmayı beklediklerini ifade etti. Ayrıca, fuarda ABD, Avrupa ve Afrika pazarlarına olan taleplerine dikkat çekerek, 2025'te bu artışın yüzde 35 civarında olacağını öngördü.

SYS GRUP-CANiK Genel Müdürü Utku Aral, 2024 itibarıyla ihracatlarını yüzde 25-30 oranında artırmayı beklediklerini belirterek, "2025'te bu artış oranının yüzde 35 civarında olacağını öngörüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteğiyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı devam ediyor.

Fuarda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Genel Müdür Aral, SYS GRUP bünyesinde CANiK'in yanı sıra Unirobotics, İngiltere'deki AIsystems ve Amerika'daki CANiK USA markalarıyla birlikte 2024'ü başarılı bir şekilde geçirdiklerini vurguladı.

Aral, "ABD, bizim için en önemli pazarlardan biri. Bunun dışında Avrupa da büyük bir pazar konumunda. Ukrayna'yı da Avrupa pazarına dahil ediyoruz. Savaştan dolayı bu bölgeden ciddi bir talep artışı oldu. Afrika bölgesinde de önemli bir artış gerçekleştirdik, özellikle Güney Afrika başta olmak üzere. Ayrıca Orta Doğu, bizim açımızdan iyi bir pazar oldu. 2025'te Güneydoğu Asya da yine önemli pazarlarımızdan biri olmaya devam edecek." diye konuştu.

2024'te Amerika'daki fabrikanın devreye girmesinin ihracat artışına büyük katkı sağladığını dile getiren Aral, "Bu yılın son çeyreği itibarıyla düşük geri tepmeli 30 milimetrelik topumuzu uzaktan kumandalı kontrol sistemiyle satışa sunmuş olacağız. Bunun gelecek yıla çok ciddi bir etkisi olacak." ifadesini kullandı.

Aral, 2025'te ihracatta yüzde 35 civarında artış beklediklerini, İngiltere ve Amerika'daki üretim tesislerinin yanı sıra Türkiye'de de üretim gerçekleştirdiklerini belirterek, "2025'te toplam ekosistem 350 milyon dolarlık bir ciro elde edecekse bunun 200 milyon doları Türkiye'den yapılan ihracat olacak. Türkiye'deki operasyonlarımızın sadece yüzde 2'si iç pazara yönelik, geri kalan yüzde 98'i ihracat." dedi.

Her yıl yeni pazarlara açıldıklarını belirten Aral, Avrupa pazarında Polonya ve Çekya gibi bölgelerde önemli hamleler yaptıklarını söyledi.

2025'te de bu pazarlarda daha büyük adımlar atacaklarının altını çizen Aral, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi daha önce belli kalibrede silahlar vermedikleri pazarlara da giriş yapmayı planladıklarını aktardı.

"Hedefimiz, yeni işbirliklerinin temellerini atmak"

Ürün grupları hakkında da bilgi veren Aral, ağır makineli tüfekler ve 12,7 milimetre kalibredeki silahların tüm pazarlarda iyi bilindiğine ve büyük talep gördüğüne dikkati çekerek, "30x113 milimetre düşük geri tepmeli silah sistemleri ise pazarın yeni tanıştığı, yüksek patlayıcı mühimmat atabilen modern sistemlerdir. Bu silahlar, uzaktan kumandalı kontrol sistemimizle birleşerek asimetrik dron saldırılarına karşı mükemmel çözümler sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Aral, SAHA EXPO'nun ana amacının savunma sanayisi tedarikçileriyle ana yüklenicileri bir araya getirmek olduğunu ifade ederek, "Savunma sanayiinin Türkiye'de yaygınlaşması bu fuarın temel hedefidir. Bu yıl fuarda çok sayıda önemli delegasyon bulunuyor. Bizim de hedefimiz, yeni işbirliklerinin temellerini atmak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi

Uluslararası İlişkiler Teknoloji istanbul İhracat Ekonomi Finans Afrika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Laf ola beri gele' şeklinde bir anlayış söz konusu değil, terörü kaynağında kurutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin hangi ülkeden geldikleri belli oldu

Hangi ülkeden geldikleri belli oldu

 TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi

PKK, yaptığı hainliği üstlendi
FETÖ elebaşı Gülen'in tabutunun başındaki isim Adil Öksüz mü?

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinde herkes aynı isme odaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 EKİM | İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul'a su sağlayan kaç baraj vardır? 25 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 25 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 25 Ekim Yalı Çapkını dizisi 80. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı kaç yaşında, nereli? Gizli Bahçe bu akşam var mı? 25 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Ezgi Sertel Gelin Evi'nden ayrıldı mı? 25 Ekim Ezgi Sertel bugün programda yer alacak mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 25 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! 26-27 Ekim Antalya hava durumu | Antalya'da hafta sonu hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Kim Milyoner Olmak İster hangi gün? 25 Ekim Kim Milyoner Olmak İster var mı, ATV yayın akışı! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 25 Ekim Kızılcık Şerbeti dizisi 73. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Laf ola beri gele ne demek? Laf ola beri gele ne anlama geliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.