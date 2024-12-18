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SYS Grup 2024'te Yüzde 25 Büyüyerek Hedeflerini Büyütüyor

SYS Grup 2024'te Yüzde 25 Büyüyerek Hedeflerini Büyütüyor
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SYS Grup, 2024 yılı itibarıyla yurt içi satışlarını dolar bazında yüzde 25, ihracat gelirlerini ise yüzde 28 artırdı. 2025'te hedeflerini büyüterek uluslararası pazardaki etkisini artırmayı planlıyor.

CANiK'in de bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup, 2024 yılında yurt içi satışlarını dolar bazında yüzde 25, ihracat gelirlerini yüzde 28 artırdı. Grup, 2025 yılında hedeflerini daha da büyüterek sektördeki tırmanışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Türk savunma sanayinin önde gelen temsilcilerinden SYS Grup, CANiK öncülüğünde 2024 yılı boyunca etkileyici bir büyüme sergiledi. Yüksek katma değerli ürünlerle yurt içinde ve dışında güvenlik güçlerinin güvenilir yardımcısı olarak sorumluluklar üstlenen SYS Grup şirketleri, bu başarıyı ekonomik göstergelere de yansıttı.

Grup bünyesinde faaliyet gösteren CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen silah, silah aksesuarları, uçaksavar, orta kalibre top ve uzaktan komutalı silah sistemlerinin kullanıcılara teslimatı için yoğun bir çalışma yürütüldü. Böylece tüm dünyada savunma sanayi ürünlerine talebin arttığı dönemde güvenilir bir tedarikçi olarak teslimatlar vaktinde ve sorunsuz şekilde tamamlandı.

Bu çabalar sonunda SYS Grup'un 2024 yılı sadece Türkiye'deki yaptığı üretimlerin satış gelirleri dolar bazında yüzde 25 artarak 147,7 milyon dolardan 185 milyon dolara yükseldi. İhracat gelirleri de yüzde 28 artarak 137 milyon dolardan 175 milyon dolara çıktı.

Türkiye iç pazarında ve uluslararası arenada önemli başarılara imza atan Grup, 2025 yılında hedeflerini daha da büyüterek sektördeki tırmanışını sürdürmeyi amaçlıyor. Grup, 2025 yılında ABD ve Birleşik Krallık operasyonlarını da kapsayan konsolide ciro hesaplamasına geçecek. Konsolide cironun 250 milyon doların üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Konsolide cironun 190 milyon dolarlık kısmının da Türkiye'deki satış gelirlerinden oluşması hedefleniyor.

Satış, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri açısından oldukça yoğun bir yıl geçiren SYS Grup, 2025 yılında da bu konuda ciddi mesai harcayacak. Grup, 2025 yılında beş kıtada düzenlenecek 15 uluslararası savunma fuarına katılarak hem markalarını hem de ürünlerini daha geniş bir pazarla buluşturacak.

"Türkiye'nin gücüne güç kattık"

SYS Grup-CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, başta Türkiye olmak tüm dost ve müttefik ülkelerin güvenlik güçlerine yeni teknolojiler kazandırmak ve Türk savunma sanayisinin ihracat hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak için yüksek katma değerli ürünler geliştirme için çaba gösterdiklerini söyledi. CANiK markası ve bağlı diğer grup şirketlerinin, son olarak 2022 yılında planlaması yapılan yatırım hamlesinin 2024 yılında tamamlanan altyapı yatırımları sayesinde uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirdiğini vurgulayan Aral, "Elde ettiğimiz büyüme rakamlarıyla, Türk savunma sanayisini uluslararası pazarlarda başarıyla temsil edip, Türkiye'nin gücüne güç kattık. 2025'te de güçlü yatırımlarımız ve stratejik adımlarımızla büyümeye devam edeceğiz. 2025 yılında ihracat hedeflerimizi daha da büyüterek, Türk savunma sanayisinin global pazarlardaki etkisini artırmayı amaçlıyoruz. SYS Grup olarak ihracatta elde ettiğimizi başarılarla sektöründeki liderliğimiz sürdürmeyi hedefliyoruz. Bununla da yetinmeyeceğiz. 2025 yılı, son dönemdeki yatırımlarımızın ve ürünlerimizin tamamlanması ile satışlarımıza katkı vereceği son derece heyecan duyduğumuz bir dönem olacak. Bunun da etkisiyle global pazardaki gücümüzü artırmayı ve faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki yerimizi daha yukarılara çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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