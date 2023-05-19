Swissmem Başkanı: İsviçre'nin Çin'deki iş yapma görünümü uzun vadede olumlu

Swissmem Başkanı Martin Hirzel, İsviçre'nin makine ve elektrik mühendisliği sektörünün Çin'de iş yapma görünümünün "uzun vadede genellikle çok olumlu" olduğunu belirtti.

Martina Fuchs

CENEVRE, 19 Mayıs (Xinhua) -- Swissmem Başkanı Martin Hirzel, Xinhua ile yakın zamanda yaptığı söyleşide, İsviçre'nin makine ve elektrik mühendisliği sektörünün Çin'de iş yapma görünümünün "uzun vadede genellikle çok olumlu" olduğunu belirtti.

2021 yılından bu yana İsviçre teknoloji sektörünün önde gelen birliği Swissmem'in başkanı olan Hirzel, "İsviçre ile Çin arasındaki ticaret bir başarı hikayesidir" ifadesini kullandı.

Hirzel, "Son 20 yılda Çin'e ihracatımızı dört katına çıkardık. Birçok şirketimiz Çin'de faaliyet gösteriyor. Bu şirketler sadece satış ve hizmet alanında değil, montaj, üretim ve hatta araştırma ve geliştirme alanlarında da faaliyet gösteriyor" dedi.

Hirzel, "İsviçreli sanayi şirketlerini Çin'de var olmaya ve iş yapmaya, ayrıca Çin ekonomisine ve toplumuna fayda sağlamaya teşvik ediyoruz" dedi.

1883 yılında kurulan ve merkezi Zürih'te bulunan Swissmem'in şu anda 1.350'den fazla üye şirketi bulunuyor.

Çin 2010 yılından bu yana İsviçre'nin Asya'daki en büyük, dünya çapında ise üçüncü büyük ticaret ortağı konumunda. İki ülke, 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe giren bir serbest ticaret anlaşması imzalamıştı.

Hirzel, "Birçok İsviçreli sanayi şirketi Çin'de faaliyet gösteriyor. Pazar için, pazarda üretim yapıyorlar" yorumunda bulundu.

Swissmem Başkanı Martin Hirzel, "Ortalama olarak bir İsviçre şirketinin Çin'deki ticareti, tüm faaliyetinin üçte birini oluşturabiliyor, bu önemli. İsviçreli CEO'lar, Çin'in farkındalar ve genel olarak uzun vadede son derece iyimserler" dedi.

Swissmem'in Mart ayında yayımladığı istatistiklere göre, makine ve elektrik mühendisliği ve ilgili teknoloji sektörlerinden oluşan İsviçre teknoloji endüstrisi, geçen yılı gelişmeyle kapattı. 2022'de satışlar yıllık bazda yüzde 9,4, ihracat yüzde 5,6, yeni siparişler ise yüzde 2,4 arttı.

Hirzel, İsviçre makine ve elektrik mühendisliği endüstrisinin ihracat odaklı bir sektör olduğunu ve Çin gibi ana pazarlara bağlı olduğunu belirtti.

Swissmem Başkanı Hirzel, ticari birliğin üyeleri arasında ABB, Schindler ve Siemens gibi çok uluslu şirketler bulunsa da İsviçreli yarı iletken şirketlerinin de giderek daha önemli bir rol oynadığını vurguladı.

"İsviçre'de bir yarı iletken sanayisi olduğu bilinmiyor olabilir. Fakat bu ekosistemde fotonik, optik ve ekipman imalatı alanlarında yüzlerce şirket var" diyen Hirzel, bu alanda Çin ile işbirliğini artırmayı umduklarını belirtti.