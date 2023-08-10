SUV segmentinin yeni modeli Hyundai SANTA FE tanıtıldı

Hyundai, yeni modeli SANTA FE'nin dünya prömiyerini adını aldığı New Mexico'daki Santa Fe'de gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, baştan sona yenilediği yeni SANTA FE modeliyle SUV segmentinde iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Açıklamada, SANTA FE modelinin tarihi gelişimini paylaşmak ve etkili bir tanıtım yapmak için New Mexico'daki Santa Fe bölgesini tercih edildiği belirtilirken, aynı zamanda Hyundai, araca adını veren coğrafyayı da yad etmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilan Hyundai Motor Company Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jaehoon Chang, birinci nesil SANTA FE'nin 23 yıl önceki tanıtımından bu yana, SUV modellerinin dünya çapında milyonlarca müşterinin beğenisini kazandığını belirterek, "Yeni SANTA FE'nin şık tasarımı ve güçlü SUV kimliği, segmentinde sınırları zorlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Günlük kullanımda çok yönlü kullanım özellikleriyle öne çıkıyor"

Hyundai Global Tasarım Merkezi Başkanı SangYup Lee de yeni SANTA FE'nin şehir hayatı ile doğal ortamlar arasında mükemmel bir denge oluşturduğunu ifade etti.

Lee, "Ayrıca, ailece yapılan seyahatlerden özgürlüğün tadını çıkardığımız kamp maceralarına kadar her şeyin üstesinden gelen bir SUV. Daha uzun dingil mesafesi, geniş iç mekanı ve diklemesine açılan bagaj kapağıyla yeni SANTA FE, günlük kullanımda çok yönlü kullanım özellikleriyle öne çıkıyor." açıklamalarında bulundu.

Yeni SANTA FE'nin ön kısmı, H şeklindeki farları, keskin hatlı çamurlukları ve yukarıda konumlandırılmış motor kapağı sayesinde oldukça güçlü bir ilk izlenim bırakıyor.

Daha uzun dingil mesafesi, sportif tavan çizgisi, geniş çamurluk eklentileri, daha kısa ön çıkıntı ve tasarımlı 21 inç jantlarla SANTA FE, segmentine farklı bir bakış açısı getiriyor. Global pazarlarda 10 farklı gövde rengiyle satışa sunulacak olan yeni model, dış tasarımındaki ihtişamını renkli görselliğiyle de pekiştirmiş olacak.

Yeni iç mekanı, yatay ve dikey tasarım öğelerini öne çıkarıyor

SANTA FE'nin tamamen yeni iç mekanı, yatay ve dikey tasarım öğelerini öne çıkarıyor.

Yeni iç mekan, SUV modelin doğasına uygun olarak konfor ve güvenlik özellikleriyle de destekleniyor. SANTA FE'nin 12,3 inçlik dijital panelini ve bilgi-eğlence sistemini kapsayan sınıfının birincisi Panoramik Kavisli Ekranı, görünürlüğü artırırken aynı zamanda lüks vurgusunu öne çıkarıyor.

SANTA FE'nin iç tasarımındaki tavan döşemesi, paspasları, koltukları, koltuk arkalıkları, hava yastığı, kapı çıtası ve panel kaplamaları için çevre dostu malzemeler kullanıldı. Özellikle suni deri koltuklar, insan sağlığını koruyan güvenilir malzemelerden yapılırken Avrupa'da birinci sınıf olarak sertifikalandırıldığı belirtiliyor.

Yeni SANTA FE, sınıfında lider yükleme kapasitesi ve geniş bir bagaj kapağı sunarak kentsel yaşam tarzları için bir alternatif olarak öne çıkıyor. Spor ekipmanlarından kamp malzemelerine kadar her şey için bolca yer sunan yeni model, daha geniş tavan için C sütununda bulunan Gizli tip Destek Kolu ile dış mekan işlevselliğini en üst düzeye çıkarıyor. Yeni SANTA FE'de ikinci ve üçüncü sıra diz mesafesini artırarak yaşam alanına öncelik veren Hyundai, SUV segmentinde sınıfının en iyisi üçüncü sıra koltuk konforu sunuyor.

Benzinli SANTA FE'nin ikinci sıra diz mesafesi, yeni modelde 35 mm artırılarak 1.075 mm'ye çıkarıldı. Hibritin ikinci sıra diz mesafesi de 20 mm artırılarak 1.055 mm'ye ulaşıyor. Üçüncü sıra diz mesafesi uzunluğu ise 15 mm artırılarak 761 mm'ye çıkarıldı.

Güçlü SUV, aynı zamanda sınıfının en iyisi üçüncü sıra baş mesafesi sunuyor. Üçüncü sıranın baş yüksekliği 69 mm artırılarak 958 mm'ye çıkamış. Oturma yüksekliği de 30 mm artırılarak 282 mm'ye çıkarılmış ve 10 derece yatırılabiliyor.

SANTA FE ile eş zamanlı bir konsept model daha tanıttı

Hyundai, doğa tutkunlarının farklı ihtiyaçlarını karşılamak için SANTA FE ile eş zamanlı olarak özel tasarlanmış bir konsept model de tanıttı. XRT Concept adı verilen bu model, zorlu arazi şartlarında yol alabilmek için tasarlandı. XRT Concept, doğada daha fazla zaman geçirmek isteyenler için geliştirilirken aynı zamanda yükseltilmiş süspansiyonları, arazi tipi lastikleri ve kamp yapmaya elverişli donanımlarıyla görenleri heyecanlandırıyor.

Yeni SANTA FE, Kore ve Kuzey Amerika'da iki farklı aktarma organı seçeneğiyle satışa sunulacak. Benzinli 2,5 litrelik turbo ünite (Theta III 2,5T GDI – 8DCT), maksimum 281 PS motor gücüne ve maksimum 265 Nm torka sahip. Benzinli 1,6 litrelik Turbo Hibrit seçenek ise (Gamma III 1.6T GDI HEV – 6AT), maksimum 180 PS güç ve yine 265 Nm tork üretiyor.

Avrupalı SANTA FE ise 1,6 litrelik Turbo Hibrit (Gamma III 1,6T GDI HEV – 6AT) ve benzinli 1,6 litrelik Turbo Plug-in Hibrit (Gamma III) motorlarla satışa sunulacak.

2024'ün ilk yarısında Avrupa'da

Verilen bilgiye göre, Amerika ve Avrupa dışındaki bazı pazarlarda da 194 PS gücündeki 2,5 litrelik benzinli motorla satışa sunulacak olan yeni SANTA FE, ilk olarak yılın ikinci yarısında Kore'de satılmaya başlanacak.

Gelecek yılın ilk yarısında Kuzey Amerika ve Avrupa'da piyasaya sürülmesi planlanan otomobilin Kuzey Amerika prömiyeri ise 2023 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilecek.