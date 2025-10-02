SUV Modelleri Türkiye Otomobil Pazarında Zirveye Çıktı

Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak- Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 9,98 oranında artarak 742 bin 687 adet olurken, yılın ilk 9 ayında 465 bin 791 adetlik satışla SUV modeller pazardan yüzde 62,7 pay aldı.

Türkiye'de otomotiv pazarı Eylül ayında rekor satışlara imza atarken, SUV kasa tipine sahip araçların Pazar payı ise tarihi zirveye çıktı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 9,98 oranında artarak 742 bin 687 adet olurken, yılın ilk 9 ayında 465 bin 791 adetlik satışla SUV modeller pazardan yüzde 62,7 pay aldı. SUV'ları yüzde 22,3 pay ile sedanlar modeller takip etti. Sportif duruşlarıyla dikkat çeken H/B kasa tipine sahip otomobillerin payı ise yüzde 14,1 oldu.

Pazarın yüzde 82,3'ünü vergi oranları düşük olan B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Ağırlık ise C segmenti otomobillerden geldi. 416 bin 257 adetle yüzde56 pazar payı ile liderliği elinde tutan C segmentini, 191 bin 817 adet ve yüzde 25,8 payla B segmenti otomobiller takip etti.

Türkiye'de bir dönem adeta altın olarak nitelendirilen otomatik-dizel kombinasyonuna sahip otomobiller artık pazarda eski gibi rağbet görmüyor. Eylül 2025 yılı satış verilerine göre, dizel motorlu otomobillerin satış payı yüzde 7,9 oranlarına kadar gerilerken yükseliş elektrik destekli benzinli yani hibrit modellerde yaşandı. Benzinli otomobiller yüzde 46,6'lık payla liderliği elinde tutarken hibrit otomobiller pazardan yüzde 26,7 pay aldı. Elektrikli araçların payı ise yüzde 18 olarak kayıtlara geçerken otogazlı otomobillerin satışları ise yüzde 0,8'lik oranda sınırlı kaldı. - İSTANBUL