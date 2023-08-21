Suudi Ulusal Kalkınma Fonu, 2,6 GW'lık güneş enerjisi projesine 1,7 milyar riyal katkıda bulunacak

RİYAD, 21 Ağustos (Xinhua) -- Suudi Ulusal Kalkınma Fonu, krallıktaki en büyük güneş enerjisi projesini finanse etmek üzere 1,7 milyar Suudi riyali (yaklaşık 427 milyon ABD doları) tutarında katkıda bulunacağını duyurdu.

Fondan Pazar günü yapılan yazılı açıklamada 2,6 gigavatlık Al Shuaibah güneş enerjisi projesinin toplam 8,3 milyar riyal değerinde yatırımla, ortak bir girişim tarafından geliştirildiği belirtildi. Söz konusu ortak girişim ise devlete ait petrol devi Aramco, Su ve Elektrik Holding Şirketi (Badeel) ve elektrik üretimi alanında önde gelen Suudi geliştirici, yatırımcı ve işletmeci ACWA Power olmak üzere üç şirketten oluşuyor.

2025 yılında faaliyete geçmesi beklenen projenin, tamamlandığında 450.000'den fazla haneye yeşil elektrik sağlayacağı tahmin ediliyor.