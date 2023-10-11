Suudi Kamu Yatırım Fonu, Ulusal Otomotiv ve Mobilite Yatırım Şirketi'ni kurdu

Suudi Kamu Yatırım Fonu, otomotiv ve mobilite sektörünün yerel tedarik zinciri kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla Ulusal Otomotiv ve Mobilite Yatırım Şirketi'ni kurduğunu duyurdu. Şirket, elektrikli araç sektörünün gelişimini teşvik etmeyi ve otonom mobiliteye yönelik bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.

RİYAD, 11 Ekim (Xinhua) -- Suudi Kamu Yatırım Fonu, krallığın otomotiv ve mobilite sektörünün yerel tedarik zinciri kabiliyetlerini geliştirmek üzere Ulusal Otomotiv ve Mobilite Yatırım Şirketi'ni kurduğunu duyurdu.

Suudi Kamu Yatırım Fonu, Salı günü yaptığı açıklamada, kısa adı Tasaru Mobilite Yatırımları olan şirketin, imalat uzmanlık ve teknolojilerini yerelleştirerek elektrikli araç sektörünün gelişimini teşvik etmeyi ve otonom mobiliteye yönelik bir ekosistem oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Şirket, ilk yatırımı olarak, Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Ekonomik Kenti'nde yedek parça sektörüne hizmet verecek bir otomotiv lojistik merkezi geliştirmek üzere üç yerel şirketle bir ortak girişim kuracak.

Açıklamada şirketin, elektrikli araç ve otonom mobilite sektörlerinde araştırma ve geliştirmeyi destekleyeceği, ileri teknolojilerin benimsenmesini artıracağı ve sürdürülebilir fırsatlar peşinden gideceği de belirtildi.