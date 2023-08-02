Suudi Arabistan, Yemen'e 1,2 milyar dolarlık ekonomik destek sağlayacak

Suudi Arabistan, Yemen'in bütçe açığını kapatmak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ülkeye 1,2 milyar dolarlık ekonomik destek sağlayacağını duyurdu. Suudi Arabistan aynı zamanda Yemen'in çeşitli sektörlerinde 229 kalkınma projesi ve girişimi başlatmıştır.

RİYAD, 2 Ağustos (Xinhua) -- Suudi Arabistan, Yemen'in bütçe açığının giderilmesine yardımcı olmak üzere ülkeye 1,2 milyar ABD doları değerinde ekonomik destek sağlayacağını duyurdu.

Suudi Basın Ajansı'nın Salı günkü haberine göre, söz konusu destek Yemen hükümetinin talebi üzerine, Suudi Arabistan'ın Yemen'i Kalkındırma ve Yeniden Yapılandırma Programı (SDRPY) kapsamında, Yemen'in faaliyet giderlerini karşılamasına ve gıda güvenliğini garanti altına almasına yardımcı olmak amacıyla sağlanacak.

Haberde, Suudi Arabistan'ın 2012 ile 2022 yılları arasında Yemen Merkez Bankası'na 4 milyar dolarlık mevduat sağladığı, bu desteğin yakıt ve gıda fiyatlarını düşürerek birçok Yemenlinin yaşam koşullarının iyileşmesine yardımcı olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan aynı dönemde, savaştan bitap düşmüş ülkeye elektrik üretimi için 422 milyon dolar değerinde petrol türevleri de sağlamıştı.

Haberde ayrıca, Suudi Arabistan'ın SDRPY aracılığıyla 2018'den bu yana Yemen'in 14 vilayetinde eğitim, sağlık, enerji, ulaştırma, su, tarım, balıkçılık ve devlet kurumları dahil olmak üzere 7 sektörde 229 kalkınma projesi ve girişimi başlattığı belirtildi.¦