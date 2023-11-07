Suudi Arabistan, yatırımcılara e-vize imkanı sunuyor

Suudi Arabistan, dünyanın dört bir yanından yatırımcıların çevrimiçi olarak e-vize başvurusu yapabileceği bir platform başlattı. Yabancı uyruklu kişiler, Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı'na bağlı platform üzerinden iş vizelerine başvurarak dijital vizelerini alabilecekler. Bu değişiklik, yatırımı teşvik etmek amacıyla yapılmıştır.

RİYAD, 7 Kasım (Xinhua) -- Suudi Arabistan, Pazartesi günü dünyanın dört bir yanından herkesin "konuk yatırımcı" e-vizesi için çevrimiçi başvuru yapabileceğini duyurdu.

Yabancı uyruklu kişiler, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen dijital vizeleri almak için Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı'na bağlı "Invest Saudi" platformu üzerinden iş vizelerine başvurabilecek.

Resmi Suudi Haber Ajansı'na göre, vize başvurusu yapanların biyometrik tanıma için krallığın yurtdışı temsilciliklerine gitmesine gerek kalmayacak ve vizeler bir yıl geçerli olacak.

Yatırım Bakanlığı Entegre Yatırımcı Hizmetleri Müsteşarı Mohammed Abahussain'e dayandırılan haberde, değişikliğin yatırımı teşvik etmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

E-vize başvurusunda bulunabileceklerin listesi, "Invest Saudi" platformunda belirtilen ülkelerin yanı sıra ABD, İngiltere veya herhangi bir Schengen ülkesinde geçerli turistik ya da ticari vize sahipleri ve ABD, İngiltere ya da Avrupa Birliği'nde kalıcı oturuma sahip kişileri kapsayacak şekilde genişletildi.

Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye herhangi bir ülkede en az üç ay geçerli oturum izni sahiplerinin yanı sıra Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı'nın yılda üç kez anlık vize hakkı tanıdığı kişiler de bu hizmetten yararlanabilecek.