Suudi Arabistan Yatırım Bakan Yardımcısı: Çin ile ticari işbirliği olasılıkları sınırsız

Suudi Arabistan Yatırım Bakan Yardımcısı Saleh Khabti, Çin'in altyapı, yüksek teknoloji ve lojistik konularında güçlü olduğunu ve iki ülke arasındaki ticari işbirliği olasılıklarının 'sınırsız' olduğunu söyledi.

RİYAD, 27 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan Yatırım Bakan Yardımcısı Saleh Khabti, Çin'in altyapı, yüksek teknoloji ve lojistik konularında güçlü olduğunu ve iki ülke arasındaki ticari işbirliği olasılıklarının "sınırsız" olduğunu söyledi.

Çarşamba günü Xinhua'ya demeç veren Khabti, Suudi Arabistan ile Çin arasındaki ticaret ve yatırım işbirliğinin yıllar içinde gelişme kaydettiğini belirtti.

Khabti, "2023 yılında Çin'deki Suudi yatırımları iki kattan fazla artarak 20 milyar ABD dolarının üzerine çıktı. Çinliler de Suudi Arabistan'da yatırım yapıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan yardımcısı, Suudi Arabistan'ın Çinli yatırımcılara açık olduğunu söyledi. "Çin'in altyapı, yüksek teknoloji ve lojistik gibi konularda güçlü olduğunu düşünüyorum" diyen Khabti, iki ülkenin şirketlerinin kazan-kazan ortaklığı yapabileceğini sözlerine ekledi.

Khabti, "Birçok Çinli şirketin Suudi Arabistan'da yatırım yapmak istemesinin, ortak ilgi alanlarını gösterdiğini düşünüyorum. 3 trilyon doların üzerinde sermaye yatırımı getirmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla, Çinli şirketleri yüzde 100 mülkiyetle Suudi ortaklarla yatırım yapmaya davet ediyoruz. Onlara imkanlar sağlayarak yardımcı olacağız" diye konuştu.

Olası işbirliği alanlarını enerji, enerji sektöründeki değer zincirleri, kimyasallar, madencilik, lojistik, döküm, arıtma ve değerli madenler olarak sıralayan Khabti, olasılıkların "sonsuz" olduğunu sözlerine ekledi.