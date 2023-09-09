Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı bir araya getirecek ekonomi projesi için mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı bir araya getirecek bir ekonomi projesi için mutabakat zaptı imzalandığını söyledi. Projenin demir yolu ağları ve altyapının gelişmesine katkı sağlayacağı ve iş fırsatları sunacağı belirtildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı bir araya getirecek bir ekonomi projesi için mutabakat zaptı imzalandığını söyledi.

Suudi Arabistan medyasına göre, Veliaht Prens Bin Selman, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu.

"Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa arasında ekonomik bir proje için mutabakat zaptı imzalandığını" belirten Bin Selman, söz konusu ekonomi projesinin demir yolu ağları ve altyapının gelişmesine katkı sağlayacağını ayrıca uzun vadede iş fırsatları sunacağını ifade etti.

Bin Selman, oluşturulacak ekonomi koridorunun Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa arasındaki ticareti artıracağını, elektrik ve hidrojen ihracatı için boru ve nakil hatlarının genişletilmesine katkı sunacağını kaydetti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ekonomi koridorunun küresel enerji güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunacağını ve Orta Doğu-Avrupa-Hindistan limanlarını birbirine bağlayacağını söyledi.

Bin Selman, söz konusu mutabakat zaptına hangi Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinin imza attığını ise belirtmedi.