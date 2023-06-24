Suudi Arabistan ve TotalEnergies, 11 milyar dolarlık petrokimya tesisi inşa edecek

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco ve Fransız enerji firması TotalEnergies, Suudi Arabistan'da yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırımla petrokimya tesisi inşa edileceğini duyurdu. Tesiste yılda 1,65 milyon ton üretim kapasitesine sahip etilen ve çeşitli endüstriyel gazların üretileceği bir ünite bulunacak.

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco ve Fransız enerji firması TotalEnergies, Suudi Arabistan'da yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırımla petrokimya tesisi inşa edileceğini duyurdu.

İki şirketten yapılan ortak açıklamada, "Amiral" ismini taşıyacak tesisin, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Jubeyl kentinde bulunan Saudi Aramco ve TotalEnergies ortaklığındaki Petrokimya Şirketi (SATORP) rafinerisine entegre edileceği bildirildi.

Karbon fiber, madeni yağ, sondaj sıvıları, deterjan, gıda katkı maddeleri ile otomotiv parçaları ve lastikleri dahil çeşitli endüstriyel sektörlerde yaklaşık 4 milyar dolar ek yatırım çekmesi beklenen tesiste yılda 1,65 milyon ton üretim kapasitesine sahip etilen ve çeşitli endüstriyel gazların üretileceği bir ünitenin bulunacağı belirtildi.

Bununla birlikte yatırımın yaklaşık 7 bin kişilik istihdam sağlaması bekleniyor.