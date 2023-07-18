Suudi Arabistan ve Japonya Temiz Enerji İşbirliği İçin Girişim İmzaladı

Suudi Arabistan ve Japonya, temiz enerji alanındaki işbirliklerini ilerletmek için 'Temiz Enerji İşbirliği için Deniz Feneri İnisiyatifi' adlı bir girişim imzaladı. Girişim, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman el Suud ile konuk Japonya Başbakanı Fumio Kişida arasında yapılan görüşmede öne sürüldü.

RİYAD, 18 Temmuz (Xinhua) -- Suudi Arabistan ve Japonya temiz enerji alanındaki işbirliklerini ilerletmek üzere bir girişim imzaladı.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın Pazartesi günkü haberine göre, "Temiz Enerji İşbirliği için Deniz Feneri İnisiyatifi" olarak adlandırılan girişim, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman el Suud ile konuk Japonya Başbakanı Fumio Kişida arasında Pazar günü yapılan görüşmede öne sürüldü.

Girişimin, Suudi ve Japon şirketleri arasında temiz enerji işbirliğini kolaylaştıracağı belirtildi.