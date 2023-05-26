Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Suudi Arabistan ve Irak 3 Milyar Dolar Sermayeli Yatırım Şirketi Kurdu

Suudi Arabistan ve Irak 3 Milyar Dolar Sermayeli Yatırım Şirketi Kurdu

Ekonomi Haberleri

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih, 3 milyar dolar sermayeli Suudi Arabistan-Irak yatırım şirketinin kurulduğunu bildirdi. Şirketin Irak'ta faaliyet göstereceği ve stratejik projelere imza atacağı belirtildi.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih, 3 milyar dolar sermayeli Suudi Arabistan- Irak yatırım şirketinin kurulduğunu bildirdi.

Falih, Cidde kentinde düzenlenen Irak-Suudi Koordinasyon Konseyi toplantısı sırasında, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyon kanalına konuştu.

Suudi Arabistan- Irak Yatırım Şirketi'nin 3 milyar dolar sermayeyle kurulduğu ve yakında çalışmalarına başlayacağını belirten Falih, şirketin Irak'ta faaliyet göstereceğine ve stratejik projelere imza atacağına işaret etti.

Ayrıca iki ülke arasındaki kalkınma projeleri ve ithalat ile ihracatı finansmanlarını desteklemek üzere 1,5 milyar doların Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na tahsis edildiğine dikkati çeken Falih, Irak'ta yeniden imar projelerine bir milyar dolar ve Irak'la karşılıklı ticaret için 500 milyon doların tahsis edildiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Ekonomi

Suudi Arabistan Halid el Falih Irak Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title