Suudi Arabistan ve Çin enerji alanında işbirliği için görüştü

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman bin Abdulaziz, Çin Ulusal Enerji Dairesi Müdürü Zhang Jianhua ile enerji alanında ikili işbirliğini geliştirme olanaklarını ele aldı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman bin Abdulaziz, Çin Ulusal Enerji Dairesi Müdürü Zhang Jianhua ile enerji alanında ikili işbirliğini geliştirme olanaklarını ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Bin Abdulaziz'in, başkent Riyad'da bulunan Zhang ve beraberindeki heyetle bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıda Suudi Arabistan ve Çin arasındaki ilişkiler ile enerji alanlarındaki işbirliğini geliştirme yollarının konuşulduğu aktarılan haberde, toplantıda enerji arz güvenliğinin sağlanmasının öneminin değerlendirildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan ve Çinli yetkililerin, ham petrolü petrokimyaya dönüştürme, hidrokarbonların yenilikçi kullanımları ve nükleer enerjiyi barışçıl amaçlar için kullanma gibi alanlarda ortak projeleri de konuştuğu vurgulanan haberde, madencilik, elektrik, yenilenebilir enerji ve temiz hidrojen alanında projelerin de görüşüldüğü aktarıldı.

Toplantıda iki ülkenin enerji tedarik zincirlerindeki işbirliği çabalarının da ele alındığı belirtilen haberde, görüşmede Suudi Arabistan ve Çin'in iklim değişikliğiyle ilgili çabalarına değinildiği kaydedildi.