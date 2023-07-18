Suudi Arabistan, Türk insansız hava araçları satın alma anlaşması imzaladı

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında, Türk insansız hava araçlarını satın alma konusunda anlaşma sağlandı. Bu anlaşma Türkiye tarihindeki en büyük savunma anlaşması oldu.Anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan ziyaretinde sırasında sağlandı.

Erdoğan, Pazartesi günü, Türkiye'nin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na göre yaklaşık 200 iş insanı ileSuudi Arabistan'a geldi. Bu ziyaret, bölgedeki üç duraklı bir turun bir parçasıydı.

Her iki ülke, enerji, doğrudan yatırımlar ve savunma sanayii dahil olmak üzere bir dizi alanda anlaşma memorandumları (MoU'lar) imzaladı.

Suudi devlet haber ajansı SPA, Erdoğan ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman, Türk savunma şirketi Baykar ve Suudi savunma bakanlığı arasında imzalanan anlaşma törenine katıldıklarını bildirdi.

Suudi Arabistan'ın Savunma Bakanı Prens Khalid bin Salman Al Saud, Salı günkü bir tweet'inde, Suudi Arabistan'ın "krallığın silahlı kuvvetlerinin hazırlığını artırmak ve savunma ve üretim kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla" insansız hava araçlarını edineceğini ifade etti.

SPA, anlaşmanın mali değeri hakkında detay vermedi.