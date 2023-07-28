Suudi Arabistan, turizm sektörünü desteklemek için yeni bir yatırım şirketi kurdu

Suudi Kamu Yatırım Fonu (PIF), turizm sektörünün büyümesini desteklemek amacıyla Suudi Turizm Yatırım Şirketi'nin (Asfar) kurulduğunu duyurdu. Asfar, yeni turizm projelerine yatırım yapacak ve ülkenin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

RİYAD, 28 Temmuz (Xinhua) -- Suudi Kamu Yatırım Fonu (PIF) Perşembe günü yaptığı açıklamada ülkenin turizm sektörünün büyümesini desteklemek amacıyla Suudi Turizm Yatırım Şirketi'nin (Asfar) kurulduğunu açıkladı.

Suudi Basın Ajansı'nın haberine göre şirket yeni turizm projelerine yatırım yapacak ve yerel turizm değer zincirine yatırım yapmanın yanı sıra Suudi Arabistan genelinde cazip destinasyonlar geliştirecek.

Yeni kurulan Asfar, ülkenin 2030'a kadar yılda 100 milyon ziyaretçi çekmeye yönelik ulusal hedefine ulaşma çabalarının bir parçası.

Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun MENA Yatırımları Eğlence, Dinlence ve Spor Sektörü Başkanı Mishary Alibraheem, Asfar'ın Suudi şehirlerinin ulusal ekonomiyi desteklemedeki rolünü etkinleştireceğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın egemen varlık fonu olan Suudi Kamu Yatırım Fonu, toplam 700 milyar ABD doları tutarındaki tahmini varlıklarıyla dünyanın en büyük varlık fonları arasında yer alıyor.