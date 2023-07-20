Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda Tunus'a hibe ve düşük faizli kredi sunuldu. Tunus'ta son 10 yılda siyasi krizin körüklediği ekonomik kriz derinleşerek sürüyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 1,9 milyar dolarlık yeni kredi için Mayıs 2021'den bu yana müzakere sürecini yürüten Tunus hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının ardından ekonomik krizin daha da derinleşmesi üzerine yabancı yatırımları çekecek reformlar üzerinde çalışıyor.

Suudi Arabistan, Tunus'a 500 milyon dolar hibe ve düşük faizli kredi sağladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda Tunus'a hibe ve düşük faizli kredi sunuldu.

Tunus'a sağlanan mali destek paketinin 500 milyon dolar değerinde olduğu aktarılırken konuya ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

Tunus'ta son 10 yılda siyasi krizin körüklediği ekonomik kriz derinleşerek sürüyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 1,9 milyar dolarlık yeni kredi için Mayıs 2021'den bu yana müzakere sürecini yürüten Tunus hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının ardından ekonomik krizin daha da derinleşmesi üzerine yabancı yatırımları çekecek reformlar üzerinde çalışıyor.