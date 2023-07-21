Suudi Arabistan, Tunus'a 500 milyon dolar finansman desteği sağlayacak

Suudi Arabistan, Tunus'un devlet bütçesine 500 milyon ABD doları finansman desteği sağlamak üzere Tunus'la anlaşmalar imzaladı. Anlaşmalar, Perşembe günü başkent Tunus'taki hükümet merkezinde Tunus Başbakanı Necla Buden Ramazan'ın öncülüğünde Tunus Maliye Bakanı Siham Nemsiyye ve Suudi mevkidaşı Muhammed bin Abdullah El-Cudan tarafından imzalandı. Suudi Arabistan, anlaşma kapsamında Tunus ekonomisine destek olarak 400 milyon dolar değerinde düşük faizli kredi ve 100 milyon dolarlık hibe sağlayacak. Suudi Arabistan'ın Tunus Büyükelçisi Abdulaziz bin Ali El-Sakr, imza töreninin oturum aralarında gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Bu anlaşmalar, Tunus ekonomisinin içinde bulunduğu krizden çıkmasını desteklemeyi amaçlıyor' ifadelerini kullandı. Nemsiyye, anlaşmaların 'iki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi ve uzun soluklu işbirliğinin güçlendirilmesi' amacıyla imzalandığını söyledi. Suudi bakan ise bu anlaşmaların, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığını gösterdiğini ve Suudi Arabistan'ın Tunus ekonomisinin canlanmasına yönelik çabalarının bir kanıtı olduğunu belirtti.