Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Türk yatırımcısına güveniyor

Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Hureyf, Türk yatırımcısına güvendiklerini ve Türkiye'nin Suudi Arabistan'daki yatırım fırsatlarından yararlanmasını temenni ettiklerini belirtti.

Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Hureyf, başta sanayi ve madencilik sektörleri olmak üzere Suudi Arabistan'daki yatırım fırsatlarını tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, "Türk yatırımcısına güveniyoruz ve Türkiye'nin bu fırsatlardan yararlanmasını gönülden temenni ediyoruz." dedi.

Hureyf, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve birçok iş insanının katılımıyla düzenlenen Türkiye- Suudi Arabistan Yuvarlak Masası Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına Türkiye ziyaretine dair değerlendirmede bulundu.

Türkiye'yi ziyaret etmekten çok memnun olduğunu dile getiren Hureyf, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ileri düzeyde olduğunu ve büyük gelişme kaydettiğini söyledi.

Hureyf, bu ziyaretin esasında Türk yatırımcılarına Suudi Arabistan'daki başta sanayi ve madencilik sektörü olmak üzere yatırım fırsatlarını tanıtmak ve önemini göstermek için olduğunu aktararak, "Türk yatırımcısına güveniyoruz ve Türkiye'nin bu fırsatlardan yararlanmasını gönülden temenni ediyoruz." dedi.

Ziyaretinin 5 gün süreceğini, bu kapsamda hükümet yetkilileri ve özel sektör temsilcileri ile görüşeceğini kaydeden Hureyf, bugün birçok toplantıya katıldığını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile madencilik alanında işbirliğine ilişkin bir anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Hureyf, Türkiye- Suudi Arabistan Yuvarlak Masası Toplantısı'nda da bir grup Türk iş insanı ile bir araya geldiklerini ve Suudi Arabistan'daki sanayi stratejisi ve madencilik planlarını anlattıklarını belirterek, Türkiye ziyaretini İstanbul'da tamamlayacağını dile getirdi.

Bazı şirketleri de ziyaret ederek var olan imkanları yakından göreceğine işaret eden Hureyf, "İki ülke arasında işbirliği yapılmasına çok özen gösteriyoruz. Sanayi ve madencilik alanında iki ülke arasındaki işbirliğinin tamamlanması için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.

"Topraklarımızda sizin yatırımlarınızı görmek istiyoruz"

Hureyf, Türkiye- Suudi Arabistan Yuvarlak Masası Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ise özellikle özel sektörle buluşmaya özen gösterdiğini ve ülkesinin siyasi ilişkilerin ekonomik faaliyetlerle tamamlanması gerektiğine inandığını aktardı.

Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok iyi durumda olduğunu vurgulayan Hureyf, iki ülkenin liderlerinin de ilişkilerin gelişmesine çok önem verdiğini söyledi.

Hureyf, Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin stratejik ilişkilere dönüştürülmesi gerektiğini kaydederek, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında son yıllardaki olumlu gelişmelerin siyasi ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir gösterge olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonuyla ekonomisini sadece petrol alanında değil, çeşitli sektörlerde geliştirmek istediğini aktaran Hureyf, bundan dolayı birçok programın ortaya koyulduğunu ve en önemlisinin ulusal sanayi ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Yatırım sisteminin daha net şekilde yatırımcılara izah edilmesi ve onların hak ve çıkarlarının da korunması gerektiğini kaydeden Hureyf, "(Toplantıya) Büyük katılım sağladığınız için teşekkür ederim. Bu da gösteriyor ki Türkiye'deki yatırımcıların, kardeşlerimizin Suudi Arabistan'ın sorunlarını dinlemek istediğinin göstergesidir. Yakın zamanda sizleri Suudi Arabistan'a bekliyor ve topraklarımızda sizin yatırımlarınızı görmek istiyoruz." dedi.

Hureyf, daha sonra Hisarcıklıoğlu ile TOGG kullandı.