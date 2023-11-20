Suudi Arabistan, Rubülhali Çölü'nde yeni doğalgaz sahaları keşfetti

Suudi Arabistan, Rubülhali Çölü'nde Al-Hiran ve Al-Mahakik adlı iki yeni doğalgaz sahasının keşfedildiğini duyurdu. Ayrıca, daha önce keşfedilen sahalarda da doğalgaz bulunduğu belirtildi.

RİYAD, 20 Kasım (Xinhua) -- Suudi Arabistan Pazar günü ülkenin güneyindeki Rubülhali Çölü'nde yeni doğalgaz sahalarının keşfedildiğini duyurdu.

Suudi Basın Ajansı'nın haberine göre Al-Hiran ve Al-Mahakik adlarını taşıyan iki doğalgaz sahası, Arap Yarımadası'nın güneyindeki geniş bir çöl bölgesi olan Rubülhali Çölü'nde Suudi Arabistan Petrol Şirketi (Saudi Aramco) tarafından keşfedildi.

Haberde ayrıca, daha önce keşfedilen sahalardaki beş rezervuarda da doğalgaz bulunduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, 2030 yılına kadar gaz üretimini 2021'deki seviyeye kıyasla yüzde 50 oranında artırmayı hedefliyor.