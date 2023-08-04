Suudi Arabistan, petrol üretimindeki kesintiyi Eylül'e kadar uzatma kararı aldı

Suudi Arabistan, petrol üretiminde gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik kesintiyi Eylül ayına kadar uzatma kararı aldığını açıkladı. Kesintinin daha fazla uzatılma ihtimali olduğu belirtildi.

RİYAD, 4 Ağustos (Xinhua) -- Suudi Arabistan petrol üretiminde gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik kesintiyi Eylül ayına kadar uzatma kararı aldığını açıkladı.

Enerji Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, Temmuz ayı için planlanan gönüllü kesintinin Eylül ayını da kapsayacağı ve kesintinin daha fazla uzatılma ihtimali olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan Eylül ayında günde yaklaşık 9 milyon varil petrol üretecek.

Bakanlık, bu kesintinin daha önce Nisan ayında açıklanan ve 2024 yılına kadar sürecek günlük 500.000 varillik gönüllü kesintiye ilaveten uygulanacağını açıkladı.

Bakanlık, gönüllü üretim kesintilerinin uzatılmasının, OPEC+ ülkelerinin petrol piyasalarını istikrara kavuşturma çabalarını desteklemeyi amaçladığını kaydetti.

OPEC+ ülkeleri, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerini ve müttefiklerini ifade ediyor.