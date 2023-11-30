Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Pakistan'a ait olan 3 milyar dolarlık mevduatın süresini bir yıl daha uzattı. Bu adım, Pakistan'ın döviz rezervlerini korumaya yardımcı olacak ve ekonomik büyümesine katkıda bulunacak.

Suudi Arabistan, Pakistan'a olan mevduat süresini bir yıl daha uzattı

İSLAMABAD, 30 Kasım (Xinhua) -- Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, 5 Aralık'ta vadesi dolacak 3 milyar ABD doları tutarındaki Pakistan'a ait mevduatın süresini Suudi Arabistan adına bir yıl daha uzattı.

Pakistan Merkez Bankası (SBP) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, söz konusu meblağın Pakistan adına merkez bankasına yatırıldığını belirtti.

Açıklamada mevduat vadesinin uzatılmasının, Suudi Arabistan'ın Pakistan'a sağladığı desteğin bir devamı niteliğinde olduğu ve Güney Asya ülkesinin döviz rezervlerini korumaya yardımcı olup ekonomik büyümesine katkıda bulunacağı kaydedildi.