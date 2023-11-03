Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, Çin ile olan ticaret ortaklıklarının devam ettiğini ve ülkenin petrol dışı sektörüne Çin'in yatırım yapmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi. El-Cedan, Çin'in teknoloji ve dijitalleşme alanlarında daha fazla büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı: Çin ile İşbirliği Devam Edecek

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, "Çin bizim en büyük ticaret ortağımız. Bu yıl en az dört bakanımız Çin'i ziyaret ederek altyapı, teknoloji ve petrokimya alanlarında Çinli işletmelerle görüşmeler yaptı" dedi.

RİYAD, 3 Kasım (Xinhua) -- Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, ülkenin hızla büyüyen petrol dışı sektörüne Çin'in yatırım yapmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Kısa süre önce Xinhua'ya demeç veren El-Cedan, petrole bağımlılığını istikrarlı biçimde azaltan Suudi Arabistan'ın petrol dışı ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 6,1 büyüme sergilediğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın, ekonomisini çeşitlendirmek üzere bankacılık, dijitalleşme ve teknolojinin yanı sıra imalat ve madencilik sektörlerine odaklandığını kaydeden bakan, bu alanlardaki fırsatların "devasa" olduğunu sözlerine ekledi.

El-Cedan, "Çin bizim en büyük ticaret ortağımız. Bu yıl en az dört bakanımız Çin'i ziyaret ederek altyapı, teknoloji ve petrokimya alanlarında Çinli işletmelerle görüşmeler yaptı" dedi.

Bakan, Suudi Arabistan'ın da Çin'de yeni yatırım fırsatları arayışında olduğunu vurguladı.

El-Cedan, "Petrokimya, dijital ve teknoloji şirketlerine yatırım yapıyor ve elektrikli araçlar ile yenilenebilir enerji gibi yeni sektörlerde yatırım yapmanın yollarını arıyoruz" diye konuştu.

Çin'in son on yıllardaki büyüme performansı ile büyük ve güçlü ekonomisine atıfta bulunan bakan, "Çin ekonomisinin yönetilme biçimine oldukça güveniyorum" dedi.

El-Cedan, Çin'in teknoloji ve dijitalleşme alanlarında daha fazla büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

"Bence izlenecek en iyi yol, birlikte çalışmak ve dünya ekonomisinin büyümesine yardımcı olmak" diyen bakan, ülkeleri bölünmekten ve ticari kısıtlamalardan uzak durmaya çağırdı.

Sözde "borç tuzağı" teorisi konusunda Çin'i savunan bakan, "Afrika ve Asya ne zaman ihtiyaç duysa Çin yardıma koştu. O yüzden bizim çıkıp Çin'i eleştirmemiz adil olmaz" ifadelerini kullandı.

Ülkelerin Çin'i düşmanlaştırmak yerine Çin'le birlikte çalışması gerektiğini söyleyen el-Cedan, "Düşük gelirli ülkelerin borçlarını yeniden yapılandırmasına yardımcı olmak üzere Çin'le birlikte çalışmamız gerekiyor" dedi.