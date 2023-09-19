Suudi Arabistan, İran'la petrokimya sektöründe işbirliğini genişletmeye hazır

Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi, İran'la petrokimya sektöründe işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını söyledi. İki ülkenin petrokimya şirketleri arasında birçok alanda işbirliği yapılabilir.

TAHRAN, 19 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Suud el-Anzi, ülkesinin İran'la petrokimya sektöründeki işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın Pazartesi günü bildirdiğine göre büyükelçi söz konusu açıklamayı İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 17. Uluslararası Plastik, Kauçuk, Makine ve Ekipman Fuarı'nda yaptı.

İran ve Suudi Arabistan'ın petrokimya sektörleri arasında işbirliğine yönelik ortak zeminler bulunduğunu kaydeden büyükelçi, Suudi Arabistan'ın kimyasal imalat şirketi Suudi Arabistan Temel Endüstriler Kurumu (SABIC) ile İran'ın petrokimya şirketlerinin birçok alanda işbirliği yapabileceğini sözlerine ekledi.

Suudi diplomat, İran'ın Ulusal Petrokimya Şirketi'nin, İran ve Suudi Arabistan'ın petrokimya sektörlerini kapsayan toplantılar koordine etmesini umduğunu dile getirdi.

Büyükelçi, İran'ın petrokimya sektöründe kaydettiği "kayda değer" bilimsel ve teknolojik ilerlemelerden övgüyle bahsetti.

Fuarın internet sitesinde yayımlanan bir rapora göre fuara 560 yerli ve 210 yabancı şirket katıldı.