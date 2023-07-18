Suudi Arabistan'ın iddialı mega şehir projesi Neom'a 2.7 milyar dolarlık ek finans sağlandı

Suudi Arabistan'ın iddialı mega şehir projesi Neom'da yeni gelişmeler yaşandı. Fütüristik şehrin yapılandırmasını hızlandırmak isteyen yerel kuruluşlar, 2.7 milyar dolarlık bir ek finans sağladı. Neom'un 2030'a kadar tamamlanması bekleniyor.

Suudi Arabistan'ın iddialı mega şehir projesi Neom'da yeni gelişmeler yaşandı. Fütüristik şehrin yapılandırmasını hızlandırmak isteyen yerel kuruluşlar, 2.7 milyar dolarlık bir ek finans sağladı. Neom'un 2030'a kadar tamamlanması bekleniyor.

The Line 2030 yılında açılacak

Suudi Arabistan destekli Neom isimli bir şirket tarafından yapılacak fütüristik şehir, 500 milyar dolarlık maliyetiyle tüm dünyanın ilgi odağı oldu. Devrim niteliğindeki tasarımı ve "insan merkezli gelişime" öncülük etmesi planlanan şehrin ilk etabı, The Line projesiyle başlayacak.

Veliaht Prens Muhammed bin Salman tarafından verilen son röportajda ise projenin durumu ele alındı. İlk olarak 2017 yılında açıklanan The Line'ın 2025'e kadar tamamlanacağı düşünülüyordu. Ancak pandemi ve küresel enflasyon gibi şartlar yüzünden 2030'a kadar ertelendi.

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160 km uzunluğunda ve 200 metre genişliğinde bir çizgi şeklinde olacak hat, Kızıldeniz'in seviyesinden 500 metre yükseklikte yer alacak. Ayna benzeri duvarlara sahip olacak The Line'ın dikkat çekici tarafı ise trafiğe kapalı olması.

Şehrin sıfır karbonlu olması ve ilk aşamada 9 milyon kişiyi barındırması amaçlanıyor. Temel tesisler ve hizmetler, insanların sağlığına ve yaşam kalitesine öncelik verilmesini sağlayacak. Bu yüzden yerleşim alanlarına beş dakikalık yürüme mesafesinde konumlandırılacak.

2030 yılına kadar tamamlanması beklenen The Line; 2,7 milyon dolarlık ek finansman ile son aşamasına girmiş durumda. Ancak projenin yeniden ertelenip ertelenmeyeceği belirsizliğini koruyor.

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