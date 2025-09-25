Haberler

Suudi Arabistan Heyeti TARSİM'i Ziyaret Etti

Güncelleme:
Tarım sigortaları alanında bilgi almak amacıyla Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan heyeti, TARSİM yönetimini ziyaret ederek işbirliği imkanlarını değerlendirdi ve Türk tarım sigortası modelini inceleme fırsatı buldu.

Tarım sigortaları alanında bilgi almak amacıyla Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan heyeti, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yönetimini ziyaret etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de dünyaya örnek gösterilen tarım sigortası modeline benzer bir sistemin Suudi Arabistan'da da kurulmasına yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, iki ülke arasında işbirliği imkanları değerlendirildi.

Ziyarete, Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanlığından Bitki Sağlığı Bölümü Başkanı Dr. Muhammed El-Khureci, Planlama ve İş Geliştirme Bölümü Başkanı Sahap El-Felij, Sağlık Müdürü Dr. Ömer El-Nuys, Sigorta İnisiyatifi Müdürü Abdulilah El-Akili, proje uzmanı Manal El-Shehri, PWC'den Proje Müdürü Nayef El-Anzi ve danışman Selman Ali katıldı.

Toplantıda, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ile beraberindeki heyet yer aldı.

Görüşmede, TARSİM'in yapısı, işleyişi ve uygulamaları ile sistemin kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede elde edilen tecrübeler Suudi Arabistan heyetiyle paylaşıldı.

Heyetler, tarım sigortaları konusunda iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik temennilerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
