Suudi Arabistan, gıda endüstrisini geliştirmek için 20 milyar dolar yatırım hedefliyor

Suudi Arabistan, gıda endüstrisini geliştirmek için 2035 yılına kadar 20 milyar dolar yatırımın hedeflendiğini açıkladı. Ülkede süt ürünleri, unlu mamuller, tatlı ve içecek dahil olmak üzere gıda endüstrisinin çeşitli alanları geliştirilecek. Suudi Arabistan, 2030 vizyonu çerçevesinde ekonomisini çeşitlendirmek amacıyla farklı sektörlerde yatırımlar yapıyor.

Suudi Arabistan, gıda endüstrisini geliştirmek için 2035 yılına kadar 20 milyar dolar yatırımın hedeflendiğini açıkladı.

Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı, ülkede gıda sanayisini geliştirmek için yürüttüğü projelere dair açıklama yaptı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlanan açıklamaya göre, Milli Endüstri Stratejisi çerçevesinde süt ürünleri, unlu mamuller, tatlı ve içecek dahil olmak üzere ülke çapında gıda endüstrisinin çeşitli alanları geliştirilecek.

Bu kapsamda, Suudi Arabistan'da 2035 yılına kadar 20 milyar dolar yatırım yapılmasının yanı sıra gıda ihracatının 3 milyar 700 milyon dolardan, 10 milyar 900 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor.

Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Harif ise gıda şirketlerinin üretim kapasitesini artırma ve yeni alanlarda gıda üretimi konusunda projeler yürüttüklerini ifade etti.

Suudi Arabistan, 2030 vizyonu çerçevesinde ekonomisini çeşitlendirmek amacıyla farklı sektörlerde yatırımlar yapıyor.