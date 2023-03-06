Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 5 milyar dolar

Ekonomi Haberleri

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Türkiye'ye 5 milyar dolar mevduat girişi konusunda anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapacak.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı." denildi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Haberler.com - Ekonomi

Suudi Arabistan Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title