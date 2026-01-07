Haberler

Suudi Arabistan, yabancı yatırımcılara doğrudan hisse yatırımı yolunu açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Menkul Kıymetler Saklama Merkezi, 5 Ocak 2026 tarihli kararıyla yabancı yatırımcıların ülke içindeki işlem gören hisselere doğrudan yatırım yapabilmesini sağlayacak düzenlemeyi duyurdu. Amaç, sermaye piyasasında yatırımcı tabanını çeşitlendirmek ve piyasanın cazibesini artırmak.

Suudi Arabistan'da, yabancı yatırımcıların da ülkedeki işlem gören hisselere doğrudan yatırım yapabilmesinin önünün açıldığı bildirildi.

Suudi Arabistan Menkul Kıymetler Saklama Merkezi Şirketinden yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu Yönetim Kurulu'nun, 5 Ocak 2026 tarihli kararıyla yabancı yatırımcıların da ülke içinde işlem gören hisselere doğrudan yatırım yapabilmesinin önünü açtığı ifade edildi.

Açıklamada, düzenlemeyle, Suudi Arabistan sermaye piyasasında yatırımcı tabanını çeşitlendirmek ve piyasanın cazibesini artırmanın amaçlandığı belirtildi.

Tüm yabancı yatırımcı kategorilerine, ana piyasadaki hisselere doğrudan yatırım yapma imkanı sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, kararın 1 Şubat 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Ekonomi
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor

Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi