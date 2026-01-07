Suudi Arabistan, yabancı yatırımcılara doğrudan hisse yatırımı yolunu açtı
Suudi Arabistan Menkul Kıymetler Saklama Merkezi, 5 Ocak 2026 tarihli kararıyla yabancı yatırımcıların ülke içindeki işlem gören hisselere doğrudan yatırım yapabilmesini sağlayacak düzenlemeyi duyurdu. Amaç, sermaye piyasasında yatırımcı tabanını çeşitlendirmek ve piyasanın cazibesini artırmak.
Suudi Arabistan'da, yabancı yatırımcıların da ülkedeki işlem gören hisselere doğrudan yatırım yapabilmesinin önünün açıldığı bildirildi.
Suudi Arabistan Menkul Kıymetler Saklama Merkezi Şirketinden yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu Yönetim Kurulu'nun, 5 Ocak 2026 tarihli kararıyla yabancı yatırımcıların da ülke içinde işlem gören hisselere doğrudan yatırım yapabilmesinin önünü açtığı ifade edildi.
Açıklamada, düzenlemeyle, Suudi Arabistan sermaye piyasasında yatırımcı tabanını çeşitlendirmek ve piyasanın cazibesini artırmanın amaçlandığı belirtildi.
Tüm yabancı yatırımcı kategorilerine, ana piyasadaki hisselere doğrudan yatırım yapma imkanı sağlanacağı kaydedildi.
Açıklamada, kararın 1 Şubat 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.