Suudi Arabistan'da özel ekonomik bölgeler 12,6 milyar dolar yatırım çekti

Suudi Arabistan'da kurulan dört yeni özel ekonomik bölge 12,6 milyar ABD doları tutarında yatırım çekti. Bu veri, Suudi Özel Ekonomik Şehirler ve Bölgeler Kurumu (ECZA) tarafından Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suudi Özel Ekonomik Bölgeleri Yatırım Forumu'nda paylaşıldı.

RİYAD, 30 Mayıs (Xinhua) -- Suudi Arabistan'da kurulan dört yeni özel ekonomik bölge 12,6 milyar ABD doları tutarında yatırım çekti.

Bu veri, Suudi Özel Ekonomik Şehirler ve Bölgeler Kurumu (ECZA) tarafından Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suudi Özel Ekonomik Bölgeleri Yatırım Forumu'nda paylaşıldı. Foruma Suudi bakanlar, sektör liderleri, politika yapıcılar, uluslararası yatırımcılar ve iş dünyasından temsilciler katıldı.

Denizcilik, maden, imalat, lojistik ve teknoloji sektörlerinden yatırımcılar, söz konusu yatırımda pay sahibi oldu. Öte yandan ECZA, 31 milyar ABD doları tutarında ek yatırımın da yolda olduğunu bildirdi.

ECZA genel sekreteri Nabil Khojah, ilk yatırımları takiben özel ekonomik bölgelere daha fazla yatırım yapılacağını söyledi.

Kral Abdullah Ekonomik Kenti, Cizan özel ekonomik bölgesi, Ras al-Khair özel ekonomik bölgesi ve Bulut Bilişim özel ekonomik bölgesi geçtiğimiz ay Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman el Suud tarafından açılmıştı.

Söz konusu dört özel ekonomik bölge, uzun vadeli önemli bir planın ilk aşamasını temsil ediyor.