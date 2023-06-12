Suudi Arabistan'da 10. Arap-Çin İş Konferansı düzenlendi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 10. Arap-Çin İş Konferansı'nın açılış töreni, 11 Haziran 2023. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan el-Suud, Pazar günü 10. Arap-Çin İş Konferansı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, konferansın tarihsel Arap-Çin dostluğunu pekiştirmek, her iki tarafın da yararına olacak ortak bir gelecek inşa etmek ve dünyada barış ile kalkınmayı teşvik etmek için bir fırsat olduğunu söyledi.