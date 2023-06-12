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Suudi Arabistan'da 10. Arap-Çin İş Konferansı düzenlendi

Suudi Arabistan'da 10. Arap-Çin İş Konferansı düzenlendi

Ekonomi Haberleri

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 10. Arap-Çin İş Konferansı'nın açılış töreni, 11 Haziran 2023. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan el-Suud, Pazar günü 10. Arap-Çin İş Konferansı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, konferansın tarihsel Arap-Çin dostluğunu pekiştirmek, her iki tarafın da yararına olacak ortak bir gelecek inşa etmek ve dünyada barış ile kalkınmayı teşvik etmek için bir fırsat olduğunu söyledi.

RİYAD, 12 Haziran (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 10. Arap-Çin İş Konferansı'nın açılış töreni, 11 Haziran 2023.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan el-Suud, Pazar günü 10. Arap-Çin İş Konferansı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, konferansın tarihsel Arap-Çin dostluğunu pekiştirmek, her iki tarafın da yararına olacak ortak bir gelecek inşa etmek ve dünyada barış ile kalkınmayı teşvik etmek için bir fırsat olduğunu söyledi. (Fotoğraf: SPA/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

Suudi Arabistan Riyad Ekonomi Haberler

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