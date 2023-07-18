Suudi Arabistan, Bayraktar Akıncı Filosu Kurmak İçin Baykar ile Anlaştı

Suudi Arabistan, Baykar ile Bayraktar Akıncı filosu kurmak için anlaşma imzaladı. Bu anlaşma Türkiye'nin en büyük savunma sanayii ihracatını temsil ediyor.

Türk savunma sanayii şirketlerinin uluslararası pazarda gösterdiği ihracat başarısına bir yenisi daha eklendi. Suudi Arabistan, Bayraktar Akıncı filosu kurmak için Baykar ile ( Türkiye Cumhuriyeti'nin de izniyle) Türkiye tarihinin tek kalemde en büyük savunma sanayii ihracatını gerçekleştirmek için el sıkıştı.

Suudi Arabistan, Bayraktar Akıncı filosu kuruyor!

Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar Akıncı TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzalandı. Suudi Arabistan, Baykar'dan alacağı Bayraktar Akıncılar ile Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlığı için TİHA filoları kuracak. Aynı zamanda anlaşma kapsamında Baykar'dan eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de alınacak.

Henüz detayları açıklanmamış olsa da yapılan kapsamlı anlaşmayla birlikte önümüzdeki süreçte iki ülkenin yüksek teknoloji geliştirme yeteneğini ileriye taşımak için teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda da iş birliği gerçekleştirileceği belirtiliyor. Bu anlaşmayla Bayraktar Akıncı 6. ülkesine ihraç edilmiş oldu.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar şunları söyledi:

"İki ülke arasındaki derin bağları güçlendiren önemli bir adım atıyoruz. İmzaladığımız anlaşma, insansız hava araçları teknolojisi alanında yeteneklerimizi artırırken, Suudi Arabistan'ın yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetinin gelişmesine katkıda bulunacak. Bu iş birliği sadece ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmekle kalmayıp, bölgesel ve küresel barışa da katkı sağlamayı hedefliyor."

Bayraktar Akıncı özellikleri ve mühimmatları

12.2m uzunluk, 20m kanat açıklığı, 4.1m yükseklik.

45+ bin feet (13km+) irtifa.

24 saati geçen uçuş süresi.

195 knots (361km/s) hız.

Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi.

Yer sistemlerinden bağımsız otomatik ve hassas iniş ve kalkış.

Uydu haberleşmesi sayesinde dünyanın her yerinden kontrol.

GPS'e bağımlılığı yok. Dahili Sensör füzyonu.

Lazer güdümlü akıllı mühimmatları ve göz bebeğimiz SOM füzesini kullanabiliyor.

AESA radarı, Aselsan ortak açıklık hedefleme sistemi ve elektronik harp sistemleri.

6 tona kadar kalkış ağırlığı.

1.5 tona kadar faydalı yük.

Akıncı A – 2x 450 Hp, toplam 900 HP motor gücü

Ivchenko-Progress, AI-450C, 2 x 336 kW

Akıncı B – 2x 750 HP, toplam 1500 HP motor gücü

Pratt & Whitney Canada, PT6A-135A, 2 x 559 kW

Akıncı C – 2x 900 HP, toplam 1800 HP motor gücü

2x 900 HP yerine 2 x 222 HP TEI-PD222ST yerli motor kullanılabilir

Bayraktar Akıncı'nın kullanabileceği mühimmatlar:

Tolun minyatür bomba

MAM L/C/T

Cirit

Nüfuz Edici Bomba

L-UMTAS

Bozok

Gökdoğan

Bozdoğan

SOM-A seyir füzesi

Hassas Güdüm Kiti

Lazer Güdüm Kiti

Mark 81/82/83

Kanatlı Güdüm Kiti Mark 82

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