Suudi Arabistan, Bahamalar ile turizm sektörünü desteklemek için anlaşma imzaladı

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Bahamalar ile 10 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Anlaşma, Bahamalar'ın turizm sektörünü desteklemeyi hedefliyor ve ülkedeki ekonomik büyümeyi teşvik edecek.

RİYAD, 21 Temmuz (Xinhua) -- Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD), 10 milyon dolarlık kredi sağlamak üzere Bahamalar ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, Karayip ada ülkesinin turizm sektörünü desteklemeyi hedefliyor.

Suudi Haber Ajansı (SPA), anlaşmanın Perşembe günü Suudi Arabistan Kalkınma Fonu CEO'su Sultan El-Merşed ile konuk Bahamalar Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Yatırım ve Havacılık Bakanı Isaac Chester Cooper arasında imzalandığını duyurdu.

Haberde bu anlaşmayla Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun ilk kez Bahamalar'da bir kalkınma projesi uygulayacağı belirtildi.

Kredinin, Bahamalar'daki üç adada turizme yönelik iş geliştirme merkezlerinin inşasını kolaylaştırarak girişimciliğe destek olacağı ve ülkedeki ekonomik büyümeyi teşvik edeceği dile getirildi.

1974 yılında kurulan Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, gelişmekte olan ülkelerdeki kalkınma projelerini finanse etmek üzere kredi ve hibeler sağlıyor.