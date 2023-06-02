Suruç narına AB tescili

Avrupa Birliği (AB), Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde üretilen Suruç narını tescilli coğrafi işaret olarak kabul etti.

Avrupa Birliği (AB), Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde üretilen Suruç narını tescilli coğrafi işaret olarak kabul etti.

AB Komisyonu, Türkiye'den Suruç narının coğrafi işaretli ürün tescil sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun Suruç narını menşe korumalı isim siciline eklenmeyi onayladığı bildirildi.

Suruç narının tescilli coğrafi işaretler arasına girmesiyle birlikte AB ülkelerinin tamamında koruma altına alınmış oluyor.

Söz konusu ürün, tescil belgeleri ve ürün şartnamelerinde yer alan yöntemlerle, sadece ilgili bölgelerde üretilebilecek.

AB'nin coğrafi işaret listesinde Türkiye'den "Antep baklavası/Gaziantep baklavası", "Antakya künefesi", " Aydın kestanesi", "Aydın inciri","Bayramiç beyazı", "Giresun tombul fındığı", "Malatya kayısısı", "Milas zeytinyağı" ve "Taşköprü sarımsağı" yer alıyor.