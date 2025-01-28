Üye Girişi
Haberler
78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş

Otel müdürünün tek bir cümlesi 78 kişiyi ölüme götürmüş
Sağlık Bakanlığı'ndan kamu hastanelerine kapsamlı denetim

Kamu hastaneleriyle ilgili yeni talimat! 7 şehirde harekete geçildi
Ayşe Barım soruşturmasında çarpıcı detay: Etki ajanlığı yaptığı vurgulandı

Barım'a "etki ajanlığı" suçlaması, 2 ünlü oyuncuya yeni soruşturma
Amerikalılar Çin'in son hamlesiyle servet kaybetti

Savaş fena kızıştı! Amerikalılar 500 milyar dolar kaybetti

Suriyelilerin Dönüşü Tekstil Sektörünü Tedirgin Ediyor

Suriyelilerin Dönüşü Tekstil Sektörünü Tedirgin Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de iç savaşın sona ermesiyle Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşleri, Adana'daki tekstil sektöründe tedirginliğe neden oldu. Tekstilciler, gençlerin sektöre daha fazla yönelmesini istemekte ve Suriyelilerin yaratacağı iş gücü kaybını telafi etmeleri gerektiğini vurgulamaktadır.

Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeye başlaması, tekstil sektörünün öncü kentlerinden Adana'daki tekstilcileri tedirgin etti.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte iç savaş da bitti ve Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Ancak 11 yıldır tekstil sektöründe ciddi ara eleman ihtiyacını kapatan Suriyelilerin anavatanlarına dönme hazırlığı yapması, tekstil sektörünün sekteye uğraması ihtimalini gündeme getirdi.

Gençler tekstile sahip çıkmalı

Türk tekstil işçilerinin başta turizm olmak üzere hizmet sektörüne yöneldiğini belirten patronlar, Suriyeli tekstil işçilerinin ülkesine dönmesi halinde Türkiye'deki gençlerin tekstil sektörüne daha fazla önem göstermesi, iş beğenmemezlik yapmaması gerektiğini söyledi.

"Onların boşluğunu dolduracağız"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Adanalı tekstilci Ufuk Doyuran, "Savaşın bitmesinden dolayı mutluyuz. Suriyelileri ilk misafir etmeye başladığımız andan itibaren onları fabrikalarımızda istihdam ettik. Hal böyle olunca biraz rehavete kapıldık. Ancak şuanda onların geri dönüşleri söz konusu ve bizim bu saatten sonra elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Biz bugünlere kimsenin desteğiyle gelmedik. Çalışkan bir milletiz ve onların boşluğunu dolduracağımıza inanıyorum" dedi.

"Gençlerimiz iş beğenmemezlik yapmasın"

Gençlere çok görev düştüğünü belirten Doyuran, "Gençlerimize çok görev düşüyor, gençlerimizden isteğimiz lütfen iş beğenmemezlik yapmasınlar. Muhakkak bir işten başlasınlar, ilerleyen günlerde emin olsunlar ki onlar için çok daha güzel günler karşılarına çıkacaktır. Fakat şimdi gençlerimiz bir işe girer girmez hemen tepe noktadan başlamak istiyorlar. Suriyeliler gidince mutlaka piyasalarda boşluk olacak ama kimseye muhtaç bir ülke değiliz" ifadelerini kullandı.

"Bu ülke hepimizin"

Tekstil sektöründe çalışan işçilerin yüzde 40'ından fazlasının Suriyeli olduğuna değinen Ufuk Doyuran, "Ülkemizi üretim olarak gerekli seviyeleri taşıyacağız. Şimdi bizim çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 40'ından fazlası Suriyeli. Bunun en az yüzde 30'u gidecektir. Tabi gitsinler ama gençlerimiz iş seçmeden çalışmalı. Bu ülke hepimizin" diye konuştu.

"Asgari ücretin 2 katını verdiğimiz halde iş beğenmeyen insanlar var"

Tekstil atölyesi ve fabrikalarında çalışan işçilerin asgari ücretten yüksek maaş aldığını belirten Ufuk Doyuran, daha sonra şunları söyledi:

"Fabrikalarda çalışan birçok işçi asgari ücretten yüksek maaş alıyor. Bugünlerde artık parayla alakası olmayan bir iş beğenmemezlik var. Asgari ücretin 2 katını verdiğimiz halde iş beğenmeyen insanlar var. Şimdi bir işin cefasını çekmeden sefasını da süremezsiniz. Bazı vatandaşlarımız ya çok az ücret veriliyordur diyebilirler ama emin olsunlar ki bunun artık parayla bir alakası yok." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Emniyet'ten kritik operasyon! 100 DEAŞ'lı terörist yakalandı
img

Savaş fena kızıştı! Amerikalılar 500 milyar dolar kaybetti
img

"Yan masadaki kız kocama mesaj attı"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
Bu nasıl asker eğlencesi? Yaşlı kadın olan biteni şaşkınlıkla izledi

Bu nasıl asker eğlencesi? Görüntüyü izleyenler hayret ediyor
Tolga Karel'den Ayşe Barım paylaşımı: Geç kalınmış bir operasyon

Tolga Karel'den Ayşe Barım hakkında peş peşe paylaşımlar
Survivor'da diskalifiye: Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor'da şaşırtan diskalifiye
İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan saldırgandan pişkin savunma
Arnavutluk'ta Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor

Resmi açıklama yapıldı! Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.