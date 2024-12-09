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Suriyelilerin Dönüşü Kiralık Ev Piyasasını Rahatlatacak

Suriyelilerin Dönüşü Kiralık Ev Piyasasını Rahatlatacak
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Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle birlikte Türkiye'deki kiralık ev stoğunda rahatlama yaşanacağını belirtti. Duman, kiralık konut sayısının artacağına ve yatırım fırsatlarının değerlendirilebileceğine dikkat çekti.

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle kiralık ev stoğunda rahatlama olacağını söyledi.

Suriye'de Esat rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin memleketlerine dönmeye başlamasını değerlendiren gayrimenkul uzmanı Şule Alp Duman, gayrimenkul sektöründe yaşanabilecek gelişmeleri anlattı. Yüzlerce kiralık konumunda gayrimenkulün bir anda boşa çıkacağına dikkat çeken Duman, "Esat rejimine karşı muhaliflerin başlattığı ilerleyiş sonucunu verdi. Esad rejimi devrildi. Bunun sonrası muhalifler, hemşehrilerine ülkeye dön çağrısında bulundu. Buna kayıtsız kalmayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Türkiye'de bulunan 2 milyon üzerinde ki Suriye vatandaşların oturmuş olduğu konutları boşaltmalarıyla kiralık ev stoğundaki artış bir nebze rahatlama sağlayacak. Özellikle kiralık ev stoğunda bir artış olacak. Binlerce konut kiralık olarak gayrimenkul danışmalarına gelecek. Suriyeli vatandaşların memleketlerine dönmesi kısa sürelide olsa gayrimenkul sektörünü kiralık evler konusunda hareketlendirecek" diye konuştu.

"Firmaların kampanyalarını kaçırmayın"

Ev satışlarının fiyat olarak en uygun dönemini yaşadığına değinen Şule Alp Duman, "Türkiye'den konut almış ve giderken satmak isteyen mülteciler de olacaktır. Ancak fiyatlarda çok büyük bir düşüş olacağını düşünmüyorum. Şu sıralar konutlarda ki fiyatlar tabana yakın seyir halinde. Piyasada çok bir artış söz konusu değil. Aslında gayrimenkule yatırım yapmamın tam zamanı. Kasım ayına baktığımızda satışlarda bir artış var. Yatırımcı artık bekleme yerine yatırım yapmaya başladı. Yatırımlarda gayrimenkule yeniden dönmeye başladı. Banka faizlerinin de önünüzdeki yıl ortalarından düşeceğini düşünüyorum. Şu anda inşaat firmaları kendi içinde kampanyalar yapıyor. İnşaat maliyetlerinde yüzde 38'lik bir artış söz konusu. Fiyatların düşmesini bekleyen vatandaşlarımız, şu anki fiyatları ilerleyen günlerde bulamayabilir. Vatandaşlarımızın bu fırsatları değerlendirecekleri en uygun zaman" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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