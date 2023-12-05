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Suriyeli Mozaik Ustası Türkiye'de İşlerini Geliştiriyor

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ustası Suriyeli Mehmed Eldeni, savaştan sonra yerleştiği Türkiye'de işlerini geliştirerek, 30 çalışanıyla ürettiği eserleri metrekaresini 600 dolardan dünyanın dört bir yanına satıyor.

Metrekaresinde 20 bin taş bulunan mozaik tablolar 600 dolardan dünyanın dört bir yanına satılıyor

Savaştan kaçıp sığındığı Türkiye'de sanatını konuşturan Suriyeli mozaik ustası, ürettiği eserleri dünyanın dört bir yanına satıyor

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ustası Suriyeli Mehmed Eldeni, savaştan sonra yerleştiği Türkiye'de işlerini geliştirerek 30 çalışanıyla ürettiği eserleri metrekaresini 600 dolardan dünyanın dört bir yanına satıyor.

Türkiye'nin güneyinde yer alan Suriye'de yaşanan iç savaş sonrası milyonlarca insan ülkemize göç etmişti. Savaş sonrası hayatları, yaşamları ve meslekleri değişen Suriyeli vatandaşlar, Türkiye'de çeşitli meslek gruplarına yöneldiler. Savaş sonrası Hatay'ın Reyhanlı ilçesine göç eden resim öğretmeni Mehmed Eldeni de ülkemizde yeni bir yaşam kurdu. Sanat eserleri konusunda yetenekli olan Eldeni, Reyhanlı ilçesinde mozaik ürünleri konusunda kendini geliştirerek bu alanda tablolar üretmeye başladı. Başarısıyla ve eserleriyle takdir toplayan Eldeni, Türk ortağıyla birlikte işlerini geliştirerek namını ülke sınırlarının dışına taşıdı. Reyhanlı ilçesinde bulunan mozaik atölyesinde yaklaşık 30 çalışanı bulunan Eldeni'nin metrekaresini 600 dolardan sattığı tablolar; Amerika, Fransa, Almanya, Kanada ve Avustralya olmak üzere dünyanın dört bir yanına satıyor.

"Daha çok uluslararası satış yapmaya çalışıyoruz"

Ürünlerini daha çok yurt dışına sattığını ifade eden Eldeni, "2010 yılına kadar bu işi Suriye'de yaptık. Savaştan sonra 2011 yılında Türkiye'ye geldik. Burada bu işi yapmaya çalışıyoruz. Daha çok uluslararası satış yapmaya çalışıyoruz. Avrupa, Amerika, Arap ülkelerinde ve Türkiye'de alıcılarımız var. Amerika, Fransa, Almanya, Kanada ve Avustralya olmak üzere en çok satışımız bu ülkelere var. İnternet üzerinden satmaya çalışıyoruz. Dünyanın her tarafına satmaya çalışıyoruz. İnternet üzerinden pazarlama yapmaya çalışıyoruz" dedi.

20 bin taş bulunan 1 metrekare eser 600 dolar

Yurt dışına 600 dolardan satılan bir metrekare eserde yaklaşık 20 bin taş bulunduğunu belirten Eldeni,"Bizde 22 çalışan ustamız var, 5 kişide kesim işleri yapıyor. Dokuma işlerini yapan kadınlar da var. Eserin yapımı büyüklüğüne göre, taşın inceliğine göre değişiyor. Kimisi 10 gün, kimisi 4 gün, kimisi 20 gün, 1 ayda ve 2 ayda yapılan eserler var. Yapılan eserin büyüklüğüne ve taşına göre yapım süresi değişiyor. Türkiye'de metresini dolar ile satıyoruz. Metrekaresini Türkiye'de 200 ile 400 dolar arasında satıyoruz. Dış ülkelere de 600 dolardan başlayan fiyatlarla satıyoruz. Bir metrekare de yaklaşık 20 bin taş bulunuyor. Taşın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de bu sayı değişebiliyor" ifadelerini kullandı.

"21 tablo var, Amerika'ya gidecek"

Atölye çalışanı Veli Engir, 21 tablonun Amerika'ya gönderilme aşamasında olduğunu belirterek "Biz mozaik üzerine çalışıyoruz. 23 çalışanımız var. Şimdi bu mozaik hazır; 21 tablo var. Amerika'ya gidecek. 81 tablo da Filistin'e gidecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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