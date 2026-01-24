Haberler

Suriye'de terör örgütü YPG'den alınan bölgelerde petrol çıkarılmaya başlandı

Güncelleme:
Suriye Petrol Şirketi, YPG'den kurtarılan bölgelerde petrol çıkarmaya başladığını duyurdu. İlk etapta günlük 100 bin varil üretim bekleniyor.

Suriye'nin, terör örgütü Ypg'den kurtarılan bölgelerde petrol çıkarmaya başladığı belirtildi.

Suriye haber ajansı SANA'ya göre, Suriye Petrol Şirketi Kurumsal İletişim Müdürü Safvan Şeyh Ahmed, yeni kurtarılan bölgelerde teknik ekiplerin petrol çıkarmaya başladığını belirtti.

Çıkarılan petrolün Humus ve Banyas rafinerilerine sevkiyatının yapıldığını ifade eden Ahmed, petrol kuyularının kurtarıldığı zamanki çalışma durumuna getirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Haberde, gelecek 4 ay içinde günlük petrol üretiminin 100 bin varil olmasının beklendiği kaydedildi.

Gelişmeler, Suriye ordusunun ülkenin kuzeydoğusundaki Rakka ve Deyrizor kentlerinde yer alan petrol sahalarının YPG terör örgütünün elinden alınarak Suriye Petrol Şirketi'ne devredilmesinin akabinde başladı.

Kaynak: AA / Laith Al - Ekonomi
