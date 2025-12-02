Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı, ABD'li şirketle ülkede petrol ve gaz arama faaliyetlerine ilişkin iş birliğini görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye Petrol Şirketi ile ABD merkezli Chevron şirketi arasında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine yönelik iş birliği olanaklarını değerlendiren bir toplantıya katıldı. Toplantıda deniz sahasındaki ortak arama çalışmalarının teknik, hukuki ve ekonomik boyutları ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suriye Petrol Şirketi (SPC), ABD merkezli Chevron şirketiyle ülkenin batı kıyılarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine yönelik iş birliği olanaklarını ele aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Şara, başkent Şam'da Suriye Petrol Şirketi (SPC) ile ABD merkezli Chevron şirketi arasında yapılan, ülkenin batı kıyılarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine yönelik iş birliği olanaklarının ele alındığı bir toplantıya katıldı.

Taraflar deniz sahasında ortak arama çalışmalarının teknik, hukuki ve ekonomik boyutlarını değerlendirdi.

Toplantıya ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, SPC CEO'su Yousef Kablavi ile Chevron Başkan Yardımcısı Rank Mount ve Bölgesel Kalkınma Müdürü Joe Koch'un da aralarında bulunduğu üst düzey bir heyet de katıldı.

