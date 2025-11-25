Haberler

Suriye'nin Fosfat Tesisleri Yeniden Faaliyette

Güncelleme:
Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, Humus ilinde 10 yıl aradan sonra faaliyete geçen fosfat yıkama ve kurutma tesisinin üretime başladığını duyurdu. Bu gelişmenin ekonomik istikrarı destekleyeceği ve istihdamı artıracağı belirtildi.

Tesisin yeniden faaliyete geçmesinin, fosfat sektöründeki üretim kapasitesini artırma ve ürün kalitesini yükseltme açısından stratejik bir adım olduğunu belirten Beşir, fosfatın, Suriye'nin en önemli ihracat kalemlerinden biri olduğunu vurguladı.

Beşir, "Bu gelişme Suriye'nin küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlayacak. Proje çevre bölgelerde istihdamı artıracak ve ekonomik istikrarı destekleyecek." diye konuştu.

Beşir, tesisin yeniden faaliyete geçmesi için yoğun çaba gösteren teknik ekip ve çalışanlara teşekkür etti.

Açılış törenine, Suriye Genel Jeoloji Kurumu Genel Müdürü Sirac el-Hariri, Fosfat Kurumu Genel Müdürü Usama Mahmud ve diğer yetkililer de katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Ekonomi
