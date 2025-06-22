Suriye'nin El-İhbariye TV'si Türksat Üzerinden Yayına Başladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'nin resmi haber kanalı El-İhbariye TV'nin Türksat 4A uydusu üzerinden yayına başladığını açıkladı ve TÜRKSAT'ın Suriye ile medya ve iletişim alanında sürdürülebilir projelere imza atacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'nin resmi haber kanalı El-İhbariye TV'nin Türksat 4A uydusu üzerinden yayına başladığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında TÜRKSAT'ın, bugüne kadar Türkiye'nin dijital dönüşümünde, kamu hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında ve kriz anlarında kesintisiz haberleşmenin sağlanmasında stratejik bir rol üstlendiğini belirtti.

Aynı tecrübe ve altyapı gücünü şimdi Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine aktarmaya hazırlandıklarını vurgulayan Uraloğlu, "TÜRKSAT, yayıncılıktan veri güvenliğine, afet iletişiminden kamu dijital hizmetlerine kadar birçok alanda Suriye ile sürdürülebilir projelere imza atacak. Suriye ile medya ve iletişim alanında başlattığımız yeni işbirliği sürecinin somut adımlarını atıyoruz. El-İhbariye TV'nin Türksat üzerinden yayına başlaması, bu sürecin önemli bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Bilgi ve haber akışında yeni dönem

Uraloğlu, TÜRKSAT'ın güçlü yayın altyapısı sayesinde başta Arap coğrafyası olmak üzere geniş bir yayın ağına erişim sağlanacağına dikkati çekerek, haber bültenleri, analiz programları ve söyleşilerle bölgesel haber akışında yeni bir dönemin başlayacağına işaret etti. Bu gelişmenin, Bakanlık olarak Suriye'ye gerçekleştirdikleri resmi ziyaretin ve TÜRKSAT heyetinin Şam'da yürüttüğü temasların ardından hayata geçirildiğini kaydeden Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapılan görüşmeler sonucunda, iki ülke arasında medya ve iletişim alanındaki işbirliği, hızla somut sonuçlar vermeye başladı. Suriye'nin dijitalleşme sürecine yönelik daha fazla katkı sunacağız. TÜRKSAT, yayıncılıktan veri güvenliğine, afet iletişiminden kamu dijital hizmetlerine kadar birçok alanda Suriye ile sürdürülebilir projelere imza atacak."

El-İhbariye TV, Türksat 4A uydusu üzerinden "12422 V 27500 SR" frekans bilgileriyle izlenebilecek.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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