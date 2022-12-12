Suriye lirasında değer kaybı sürüyor

Suriye'de bu yılın geride kalan döneminde yerel para birimi Suriye lirası (SL) dolar karşısında yaklaşık yüzde 80 değer kaybederken, 1 ABD doları 6 bin 100 SL seviyesine ulaştı.

Suriye'de bu yılın geride kalan döneminde yerel para birimi Suriye lirası (SL) dolar karşısında yaklaşık yüzde 80 değer kaybederken, 1 ABD doları 6 bin 100 SL seviyesine ulaştı.

Ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği ülkede, Suriye lirasının değer kaybı sürüyor.

Bu yılın ocak ayında 1 dolar yaklaşık 3 bin 600 Suriye lirasına denk gelirken, bugün itibarıyla bu rakam 6 bin 100 Suriye lirasına ulaştı.

Böylece aynı aylar arasında Suriye lirası dolar karşısında yaklaşık yüzde 80 değer kaybederken Suriye lirası iç savaşın başladığı 2011'den bu yana 121 kat değer kaybetti.

Karaborsada 1 dolar 6 bin 100 SL ederken, Esed rejimine bağlı merkez bankasının resmi kurunda 1 dolar 3 bin SL olarak kabul ediliyor.

Değer kaybına etki eden diğer faktörler

ABD'nin Esed rejimi ve İran'a yönelik yaptırımları, Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler ve Beşşar Esed'in bazı iç hesaplaşmalar nedeniyle ülkedeki en zengin iş adamlarına soruşturma açması, rekor düzeydeki kayıpta büyük rol oynadı.

Suriye, ABD ve Avrupa Birliği'nin 2011'den bu yana yaptırımlarına maruz kalıyor. Ambargolar, enerji sektörünü, para transferlerini ve Beşşar Esed de dahil olmak üzere birçok yetkiliyi ve kurumu hedef alıyor.

Suriye'de iç savaş öncesi 1 dolar 50 Suriye lirasına karşılık geliyordu.