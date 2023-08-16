Suriye Lirası Değer Kaybediyor, Dolar 15 Bin Suriye Lirasına Yükseldi

Suriye'nin yerel para birimi Suriye lirası (SL) 3 haftada yüzde 24 değer kaybederken, 1 ABD doları 15 bin SL seviyesine yükseldi. 12 yıldır süren iç savaşın hakim olduğu, ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği Suriye'de, yerel para biriminin değer kaybı da devam ediyor. 2023'ün başında 1 ABD doları yaklaşık 7 bin SL'ye denk gelirken, bugün itibarıyla dolar/SL paritesi 15 bin seviyesine yükseldi. Böylece, Suriye lirasının 7 aydaki değer kaybı yaklaşık yüzde 114.29'a ulaştı. Şam yönetiminin resmi ajansı SANA'nın haberinde, Suriye Merkez Bankası, havale ve döviz işlemleri için Suriye lirasının ABD doları karşısındaki döviz kurunu 1 dolar için 10.700 lira olarak belirledi. Yakıt fiyatlarına zam Diğer yandan, Tüketici Koruma ve İçişleri Bakanlığı, benzin ve mazot fiyatlarına yeni zamlar yaptı. Buna göre, 90 oktan benzinin litre fiyatı yüzde 166.67 artışla 3 bin Suriye lirasından 8 bin Suriye lirasına, 95 oktan benzinin litre fiyatı da yaklaşık yüzde 35 artışla 10 bin Suriye lirasından 13 bin 500 Suriye lirasına çıkarıldı. Sanayi sektörü için mazotun litre fiyatı 5 bin 400 liradan 11 bin 550 liraya yükseldi.

Suriye'nin yerel para birimi Suriye lirası (SL) 3 haftada yüzde 24 değer kaybederken, 1 ABD doları 15 bin SL seviyesine yükseldi.

12 yıldır süren iç savaşın hakim olduğu, ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği Suriye'de, yerel para biriminin değer kaybı da devam ediyor.

2023'ün başında 1 ABD doları yaklaşık 7 bin SL'ye denk gelirken, bugün itibarıyla dolar/SL paritesi 15 bin seviyesine yükseldi. Böylece, Suriye lirasının 7 aydaki değer kaybı yaklaşık yüzde 114.29'a ulaştı.

Şam yönetiminin resmi ajansı SANA'nın haberinde, Suriye Merkez Bankası, havale ve döviz işlemleri için Suriye lirasının ABD doları karşısındaki döviz kurunu 1 dolar için 10.700 lira olarak belirledi.

Yakıt fiyatlarına zam

Diğer yandan, Tüketici Koruma ve İçişleri Bakanlığı, benzin ve mazot fiyatlarına yeni zamlar yaptı.

Buna göre, 90 oktan benzinin litre fiyatı yüzde 166.67 artışla 3 bin Suriye lirasından 8 bin Suriye lirasına, 95 oktan benzinin litre fiyatı da yaklaşık yüzde 35 artışla 10 bin Suriye lirasından 13 bin 500 Suriye lirasına çıkarıldı.

Sanayi sektörü için mazotun litre fiyatı 5 bin 400 liradan 11 bin 550 liraya yükseldi.