Suriye Lirası Değer Kaybediyor

Suriye'nin para birimi Suriye lirası (SL) son 7 ayda yaklaşık yüzde 73 değer kaybederken, bir ABD doları 12 bin 100 SL seviyesine yükseldi. 12 yıldır süren iç savaşın hakim olduğu, ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği Suriye'de, SL'nin değer kaybı da devam ediyor.

Suriye'nin para birimi Suriye lirası (SL) son 7 ayda yaklaşık yüzde 73 değer kaybederken, bir ABD doları 12 bin 100 SL seviyesine yükseldi.

12 yıldır süren iç savaşın hakim olduğu, ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği Suriye'de, SL'nin değer kaybı da devam ediyor.

2023'ün başında bir ABD doları yaklaşık 7 bin SL'ye denk gelirken, bugün itibarıyla dolar/SL paritesi 12 bin 100 seviyesine yükseldi. Böylece, Suriye lirasının 7 aydaki değer kaybı yaklaşık yüzde 73'e ulaştı.

Suriyeli ekonomist Hayyan Hababa AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de 12 yıl süren iç savaşta üretim çarkının durması, üretim ile ithalat arasındaki makasın açılması, bütçe açığı, Batı'nın uyguladığı ekonomik yaptırımların enflasyonun ve doların yükselmesine neden olduğunu söyledi.

Merkez bankasında döviz rezervinin ciddi oranda azaldığını belirten Hababa, piyasadaki küçük yerel para birimlerini toplamak için 10 binlik banknotlarının piyasaya sürüleceğini öngördüğünü kaydetti.

Şam yönetiminin resmi haberi ajansı SANA'nın 22 Temmuz'daki haberinde, parlamentoda Suriye'deki ekonomik durumu ele alan olağanüstü bir oturumun düzenleneceği duyurulmuştu.